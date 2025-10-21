Войната в Украйна:

21 октомври 2025, 13:07 часа 393 прочитания 0 коментара
Бъдещето на властта: Коалиционният съвет се събра, човек на Пеевски също е поканен

Представителите на партиите в Коалиционния съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание. Очаква се разговорите да бъдат посветени основно на проектобюджета на държавата за следващата година. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев потвърди пред журналисти провеждането на заседанието. В парламента пристигна и депутатът от "ДПС – Ново начало" Хамид Хамид.

Вчера не се състоя срещата, предложена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, между премиера Росен Желязков и представителите на ГЕРБ, БСП и ИТН. Разговорът трябваше да бъде посветен на евентуалното включване на "ДПС – Ново начало" в управленската формула.

Миналата седмица Борисов заяви, че ако БСП и ИТН "не искат ("ДПС – Ново начало" официално във властта – бел. ред.) или ако искат да излезе, че само ГЕРБ го прави", той е против подобен ход. "Ако обаче са "за", следващата стъпка са преговори с Пеевски", добави лидерът на ГЕРБ. Още: Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва

Позицията на Пеевски

Вчера позиция изрази и самият Делян Пеевски, от която може да се предположи, че промени във властта засега не се очакват и няма да се стигне до официално участие на "Новото начало" в управлението.

"Отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки", заяви Пеевски след разговора си с премиера Росен Желязков.

Паралелно с Коалиционния съвет във вторник преди обед заседава и Министерският съвет. Заседанието, което миналата седмица бе отменено от премиера, този път приключи за 35 минути – точно колкото бяха и точките в предварително обявения дневен ред. Още: Денят "Х" настъпи: Ще се преформатира ли кабинетът и какво да се очаква?

Пред БНР здравният министър Силви Кирилов посочи, че заседанието е преминало в "делови дух". Колегата му – министърът на земеделието Георги Тахов – допълни, че то е протекло "съвсем нормално". Заместник-министърът Жечо Станков също потвърди, че заседанието е преминало спокойно и по план.

Дневният ред предвиждаше одобрение за изплащане на еднократна финансова помощ на наследниците на загиналите при наводненията в област Бургас на 3 и 4 октомври тази година.

Ивайло Анев
