Задържаха осмокласника, наръгал 12-годишен в училище в София

Задържан е 15-годишният ученик, който тази сутрин наръга 12-годишно момче в столичното 94 СУ "Димитър Страшимиров" в квартал "Христо Ботев", съобщава bTV. Припомняме, че около 10 ч. е получен сигнал за инцидент с нож, при който осмокласник е пробол с нож друго момче в областта на рамото. Пострадалото дете вече се намира в "Пирогов", но все още няма ясна информация за състоянието му. По думите на директорката на училището то е било адекватно след инцидента.

Отново по разказа на директорката, двете момчета не са имали предишна вражда, а кървавото спречкване е станало "на шега". Нападателят е в трудно семейно положение, след като баща му е починал.

Убийство с нож на 15-годишно момче

Снимка: iStock

Инцидентите между ученици напоследък зачестяват. Само преди няколко дни 15-годишно момче загуби живота си отново след наръгване с нож. Инцидентът се случи в оживен столичен мол на бул. "Александър Стамболийски" на 19 октомври. "Видяхме много кръв долу, видяхме как момчето лежи долу. Пипнах му ръката и беше много студен. Тогава мъжът ми го взе на ръце и каза на охраната да ни съдейства как да излезем, за да можем бързо да го закараме до болницата". Това заяви пред bTV Светла Борисова, свидетел на мястото на убийството в мола.

Тя обясни, че е била в мола със съпруга и внука си. "При влизането ни в мола чухме много крясъци, качихме се нагоре и видяхме момчето долу на земята. Тълпата, която се събра около момчето ни казаха, че е намушкан с нож", сподели жената. Тя добави, че след като е взело момчето, са успели да стигнат до колата. "Качи го Стефан в колата и не знам как стигнахме до "Пирогов". Момчето беше неадекватно, очите му бяха затворени и не говореше", поясни Борисова и добави, че лекарите в болницата не са съдействали с аргумент, че не е детско отделение. Дали им количка и го закарали в интензивното отделение. Тогава вече момчето издъхнало.

