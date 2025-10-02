Сняг падна и в Хърватия (СНИМКА)

Камера, монтирана на стената на планинския дом „Завижан“, е заснела тази сутрин снеговалеж по южния склон на връх Вучяк на планинската верига Велебит, част от Динарските планини, съобщиха хърватската медия "Индекс".

Данните са от Държавния хидрометеорологичен институт (DHMZ) на Хърватия и показват, че температурата на въздуха в 7:50 часа е била два градуса под нулата и че е паднал един сантиметър сняг.

Това е единственото място, където днес е валяло сняг в Хърватия, според данни от автоматичните станции на DHMZ.

Във вътрешността на страната днес имаше променлива облачност със слънчеви периоди, в планинска Хърватия - локални превалявания от дъжд, в най-високите райони прехвърчаха снежинки.