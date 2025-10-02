Войната в Украйна:

Сняг падна и в Хърватия (СНИМКА)

02 октомври 2025, 17:45 часа 313 прочитания 0 коментара
Сняг падна и в Хърватия (СНИМКА)

Камера, монтирана на стената на планинския дом „Завижан“, е заснела тази сутрин снеговалеж по южния склон на връх Вучяк на планинската верига Велебит, част от Динарските планини, съобщиха хърватската медия "Индекс".

Данните са от Държавния хидрометеорологичен институт (DHMZ) на Хърватия и показват, че температурата на въздуха в 7:50 часа е била два градуса под нулата и че е паднал един сантиметър сняг.

Това е единственото място, където днес е валяло сняг в Хърватия, според данни от автоматичните станции на DHMZ.

Във вътрешността на страната днес имаше променлива облачност със слънчеви периоди, в планинска Хърватия - локални превалявания от дъжд, в най-високите райони прехвърчаха снежинки. ОЩЕ: АПИ със съвети за шофьорите: Ето къде вали сняг

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия сняг информация 2025
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес