След удара с дронове по руски газов завод: Казахстан намали драстично производството

Казахстанското петролно и газокондензатно находище "Карачаганак" е намалило обемите на производство след "инцидент" в руския завод в Оренбург, съобщи днес операторът на находището. Източници от сектора съобщиха за Ройтерс, че украинската атака с дронове срещу газопреработвателния завод в Оренбург, един от най-големите в света, е принудила съседен Казахстан да намали производството в находището "Карачаганак" с 25 до 30 процента.

Украйна, която засили ударите по енергийните съоръжения на Русия през последните месеци, потвърди, че е ударила газов завод в Оренбургска област, на около 1700 км източно от руската граница с Украйна, и петролна рафинерия в Самарска област.

Спадът на добива

Добивът в "Карачаганак" вчера е спаднал до между 25 000 метрични тона (196 500 барела на ден) и 28 000 тона от обичайното ниво от 35 000 - 35 500 тона, според източниците.

Министерството на енергетиката на Казахстан също обяви вчера, че "Карачаганак" е намалило добива. Министерството и операторът не предоставиха конкретни данни.

Очаква се производството да се върне към нормалното, след като работата на завода в Оренбург бъде възобновена, приемането на газ в съоръжението предстои скоро, посочи енергийното ведомство.

В неделя Астана съобщи, че удареният с дронове оренбургски газопреработвателен завод в Русия е спрял преработката на природен газ от Казахстан.

"Карачаганак" се управлява от консорциум, който включва американската компания Chevron с 18 процента и европейските енергийни компании Shell и Eni - съответно с по 29,25 процента. Дялове държат също руската "Лукойл" - 13,5 процента, и местната "КазМунайГаз" - 10 процента.