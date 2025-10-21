Георги Иванов ще съди Вили Вуцов, искът е за десетки хиляди левове

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще заведе дело срещу бившия си треньор в Левски – Велислав Вуцов. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Според информациите Гонзо, както всички наричат председателя на родната централа, ще съди ексцентричния наставник заради изречени клевети по негов адрес. Искът, който Иванов ще заведе в съда, пък ще бъде за десетки хиляди левове.

Вили Вуцов атакува остро Гонзо

Както е известно, след разразилия се скандал в националния отбор на България със сина на Велислав – Светослав Вуцов, бившият треньор атакува остро Гонзо в своя подкаст. Вили Вуцов заплаши Иванов да не пипа децата му, тъй като ще стане страшно. След това пък треньорът разкри какво точно се е случило по време на мача между Левски и БАТЕ Борисов в квалификациите за Шампионска лига, когато Гонзо изпусна дузпа, а „сините“ отпаднаха от престижната надпревара.

Иванов завежда иск на стойност 50 000 лева

Георги Иванов е останал шокиран от обидите и клеветите, които Вили Вуцов е отправил по негов адрес. Поради тази причина президентът на Българския футболен съюз е твърдо решен да си търси правата в съда. Според информациите Гонзо ще заведе иск на стойност 50 хиляди лева срещу треньора за изречени клевети и уронване на престижа.

