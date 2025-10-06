Империя на изкопаемите горива: Природата на Русия е в клопката на войната и репресиите, но има искра надежда

Колапсът на околната среда, биоразнообразието и обществото на Русия са пряко последствие от режима в страната, довел също до пълномащабната инвазия на Кремъл в Украйна през февруари 2025 г. На фона на безпрецедентните репресии на режима на диктатора Владимир Путин срещу екологични и правозащитни групи в границите на държавата - нов доклад на „Грийнпийс Интернешънъл“ свидетелства, че руското природозащитно движение е живо и има сили за съпротива.

Империята на изкопаемите горива

Докладът е озаглавен „Империята на изкопаемите горива: Околната среда на Русия след 2022 г. и заплахата на Кремъл за вътрешната и глобалната стабилност и устойчивост“. Това е първият по рода си анализ на трансформациите в управлението на околната среда, климатичната политика, биоразнообразието, социално-икономическите и политическите измерения на Руската федерация след 2022 г. Публикуването му представлява важен етап в съпротивата на екологичното движение срещу държавното потисничество.

Документът се уповава на стотици източници, събрани извън Русия след репресиите на военната диктатура. Той за първи път обединява разпокъсани данни в обща картина, разкривайки отчайващото състояние на страната. Икономическите санкции, нарастващата корупция, саботажът на международни конвенции и вкоренената зависимост от изкопаеми горива водят до опустошения в Украйна, в самата Русия, но и извън нея.

"Този новаторски доклад идва в момент, когато войнствени режими се опитват напълно да игнорират международното право и екологичните гаранции и да заглушат несъгласието чрез репресии и страх. Дори и при брутален натиск обаче солидарността расте, както и съпротивата", отбелязва изпълнителният директор на „Грийнпийс Интернешънъл" Мадс Кристенсен.

Снимка: Getty Images

Докладът е дело на множество експерти по климата, биоразнообразието и политиката на Русия. Той разглежда задълбочено многобройните последици от военната диктатура на Путин, захранвана от изкопаеми горива – от подривна дейност и избягване на международни санкции до саботаж на международни конвенции, превземането на най-голямата европейска атомна електроцентрала в Запорожие и превръщането ѝ в оръжие, което представлява заплаха за целия континент: МААЕ разясни рисковете около критичната ситуация с АЕЦ "Запорожие".

Печалбите и властта над всичко останало

Публикацията очертава как Русия промотира своята политика на екстрактивизъм в международни форуми, включително Междуправителствения панел за климатичните промени към ООН, БРИКС+, ЮНЕСКО и Азиатско-тихоокеанския форум за устойчиво развитие. Режимът в Кремъл дава приоритет на печалбите и властта над всичко останало, докато отхвърля „справедливостта“ и „приобщаването“ като „модни прищевки“.

Също така Русия използва своята т. нар. индустрия на „мирния атом“ като лост за влияние върху над 50 държави, с които има споразумения за ядрена енергия, и като превръща в оръжие ядрена енергийна инфраструктура в чужбина, освен вероятните военни престъпления в Запорожие.

Износът на изкопаеми горива като петрол, газ, въглища и други ресурси като дървен материал е източник на чуждестранно финансиране за военния бюджет на Кремъл, който допълнително подклажда разрушителното ѝ поведение. Въпреки че международните санкции са оказали известен ефект, много страни продължават да купуват руски петрол и газ, като избягват наказателните мерки чрез т.нар. „сенчест флот“ от остарели опасни танкери на Русия. Те драстично увеличават вероятността от аварии и нефтени разливи.

През февруари 2025 г., на годишнината от началото на войната на Русия в Украйна, полски, шведски, датски, украински и германски активисти на надуваеми лодки изписаха с големи жълти букви „Риск!“ по борда на преминаващия танкер „Просперити“ в Балтийско море.

Снимка: Getty Images

Протестите за защита на околната среда в Русия продължават въпреки всичко

Природата остава една от малкото теми, които предизвикват устойчив обществен интерес в Русия и продължават да генерират протести, включително преки протестни действия, въпреки повсеместното и системно потискане на вътрешното несъгласие.

"Правителства и влиятелни елити от десетилетия атакуват „Грийнпийс“ и нашите съюзници в природозащитното движение", напомни още Мадс Кристенсен. "Преди 40 години френски тайни агенти взривиха кораб на „Грийнпийс“ заради протеста на организацията срещу тестове на ядрени оръжия. Преди 12 години руски специални части щурмуваха друг наш кораб в Арктика и арестуваха екипажа, известен като „Арктик 30“. А през 2023 г. Кремъл затвори „Грийнпийс“ в Русия, слагайки край на горда 30-годишна история в защита на природата, човешките права и мира. Ние обаче не се отказахме и станахме по-силни. Тогава и сега продължаваме да говорим истината за онези, които ограбват планетата в името на печалба и власт".

