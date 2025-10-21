Войната в Украйна:

Елитен турски тим представи Матей Казийски, посрещачът се събра с Радостин Стойчев

21 октомври 2025, 12:13 часа 969 прочитания 0 коментара
Турският елитен волейболен клуб Халкбанк представи официално българския нападател Матей Казийски.

„Нашият клуб, който продължава подготовката си за новия сезон, постигна споразумение с българския посрещач Матей Казийски. Приветстваме Казйски с добре дошъл в семейството на Халкбанк; желаем му здраве и успешен сезон“, написаха от клуба в социалните мрежи.

41-годишният Казийски се завръща в състава на гранда от Анкара, където игра през сезон 2013/2014 и спечели титлата, купата и Суперкупата на Турция. Той ще работи под ръководството на българския треньор Радостин Стойчев.

Новият сезон в Турция стартира на 25 октомври, като Халкбанк е гост на Алания. Отборът от Анкара спечели за последно титлата през 2024 година, а през миналия сезон завърши на осмото място в първенството и игра финал за купата, загубен в три гейма от Фенербахче.

Матей Казийски през последните две години игра за италианския Алианц Милано. Той стартира кампанията в Локомотив Авиа (Пловдив), като участва в двата мача на отбора от турнира за Суперкупата на България през уикенда, като „железничарите“ спечелиха сребърните медали след поражение на финала от Левски.

В кариерата си бившият български национал Казийски е спечелил три пъти Шампионската лига и четири пъти Световното клубно първенство с италианския Тренто, с който има и пет титли, четири купи и две Суперкупи на Италия. Шампион и носител на купата на Русия с Динамо Москва, носител на Купата на емира с катарския Ал Раян. Играл е също така и в клубните шампионати на Япония и Полша, както и в Славия и Нефтохимик в България.

С националния отбор на България той има бронзови медали от Световното първенство в Япония 2006 и от Европейския шампионат в Турция 2009.

Бойко Димитров
