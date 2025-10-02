Срещу климатичните промени: Папата благослови парче лед от Гренландия

Франциск някога беше наричан „зеленият“ папа. Неговият наследник, Лъв XIV, изглежда е нетърпелив да последва стъпките му. По време на първата си голяма реч за климата в сряда, папата поднови обещанието на Ватикана да бъде начело на борбата срещу климатичната криза, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde.

На сцена, заобиколена от растения, той призова за „преминаване от речи към екологично обръщане“ и за „оказване на натиск върху правителствата “, един месец преди световната конференция по климата (COP30) в Белем, Бразилия. След това той благослови парче лед, отделено от ледената шапка на Гренландия. ОЩЕ: Папата критикува имиграционната политика на САЩ