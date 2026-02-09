Учени откриха къде се намират най-чистите и сини води на планетата

Въпреки че Земята изглежда като плътна „синя топка“ от космоса, цветът на водата всъщност варира значително в зависимост от нейната дълбочина, състав и наличие на примеси. В малки обеми чистата вода е практически безцветна, но в моретата и езерата тя придобива сини нюанси поради физичните свойства на светлината.

Това се посочва в проучвания и анализи на научни институти и космически агенции, по-специално на Националния институт за изследване на водата и атмосферата на Нова Зеландия, съобщава изданието IFLScience .

Най-чистите и сини води на планетата

Най-чистите и най-интензивно сини води на Земята, научно регистрирани, се намират в сладководното езеро Ротомайренуа (Синьо езеро) в Нова Зеландия, както и в морските райони в централната част на Южния Пасифик и морето Уедъл близо до Антарктида.

Водните молекули абсорбират по-ефективно по-дългите дължини на вълните на светлината, особено червените, докато по-късите дължини на вълните – сините, се разсейват по-ефективно и се отразяват обратно към човешкото око. Цветът се влияе и от минерали, пясък, тиня и органични вещества. Високата чистота и прозрачност обикновено, макар и не винаги, показват наситен син цвят.

Езерото Ротомайренуа, разположено в Национален парк Нелсън Лейкс на Южния остров на Нова Зеландия, се смята за най-чистия известен сладководен басейн в света. Според проучване на NIWA от 2011 г. видимостта в това езеро достига приблизително 80 метра, което е почти теоретичната граница за абсолютно чиста вода.

Главният учен на NIWA Роб Дейвис-Коли отбеляза, че разликата между бистротата на Синьото езеро и идеално чистата вода е минимална. Той твърди, че дори и да има водни басейни по света с по-добра бистрота, те са само малко по-бистри.

Експертите смятат, че уникалната бистрота на водата се дължи на естествената филтрация: водата преминава през морена – ледникови отлагания, преди да влезе в езерото. Това придава на водата ярките ѝ синьо-виолетови нюанси. Езерото има свещено значение за местния народ маори.

Що се отнася до морската вода, определянето на „най-синя“ е по-сложно. Морето Уедел в Южния океан около Антарктида се смята за един от рекордьорите по прозрачност. През 1986 г. учени от Института „Алфред Вегенер“ регистрират, че диск на Секи – инструмент за измерване на прозрачността на водата – е видим на дълбочина 79 метра, поставяйки рекорд и приближавайки се до теоретичната граница на бистра вода.

Междувременно, сателитните наблюдения предлагат различна перспектива. От края на 70-те години на миналия век НАСА анализира цвета на океаните от космоса, за да оцени изобилието на фитопланктон. Зелените и жълтите нюанси показват висока концентрация на хлорофил и морски живот, докато наситено синьото показва дефицит.

Според сателитен анализ на НАСА, най-голямата площ с най-синя вода, регистрирана през 2017 г., е била в южната част на Тихия океан. Този регион е разположен в центъра на южнотихоокеанския водовъртеж, масивна система от океански течения.

Учените обясняват, че тези течения изтласкват хранителни вещества, особено азот и фосфор, в по-дълбоките слоеве на водата, където фотосинтезата е почти невъзможна. Поради липсата на хранителни вещества, морският живот тук е оскъден, а водата изглежда изключително бистра и наситено синя. НАСА нарича такива региони „океански пустини“.

Въпреки това, туристическите ресурси често приписват титлата „най-сините води“ на популярни курорти – по-специално плажа Паскура (Огледален плаж) в Южна Албания, както и на бреговете на Хърватия, Гърция, Малдивите, Бахамите, Белиз, Исландия и Филипините. Въпреки че много от тези дестинации наистина се отличават с чистите и жизнени води, научното потвърждаване на подобни твърдения често е трудно.

