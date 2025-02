Червената река: Властите в Аржентина разследват необичайно явление (ВИДЕО)

Канал в Аржентина стана яркочервен в четвъртък, което разтревожи местните жители. Каналът се намира в предградие на столицата Буенос Айрес, а снимки и видеоклипове показват наситено оцветената вода, която се влива в устие, Рио де ла Плата, което граничи с екологичен резерват, предаде BBC.Доклади в местните медии предполагат, че цветът може да е причинен от изхвърляне на текстилна боя или от химически отпадъци от близко депо.

A river near Argentina's capital Buenos Aires has turned blood red, alarming residents and prompting an official investigation. pic.twitter.com/iL3zeiCiPJ