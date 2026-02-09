САЩ "воюват" с Китай за полезните изкопаеми на Африка

Съединените щати се конкурират с Китай за доставките на африканска мед, кобалт и други полезни изкопаеми. Вашингтон обръща особено внимание на Замбия, Гвинея и Демократична република Конго. По информация на Reuters само Конго са над 70% от световните доставки на кобалт и се очаква страната да произведе приблизително 3,3 милиона тона мед през 2024 г. Вместо да разполагат американски оператори във високорискови страни обаче, Съединените щати се насочват към сключването на споразумения за изкупуване и други търговски структури.

Вариантите

Един от вариантите е споразумението с Mercuria и споразумението с конгоанската държавна минна компания Gécamines, за да се преориентира производството в изгодни за САЩ вериги, в които сега доминират китайските преработвателни компании.

„САЩ използват финансова мощ, а не индустриално присъствие. Чрез своите дистрибуторски и търговски канали Вашингтон може да пренасочи конгоанската мед към американски купувачи, без да поема политическите или оперативните рискове, свързани с експлоатацията на мини в ДРКонго“, каза анализаторът на Control Risks Винсент Ружие.

Китай

Китайските компании все още контролират много от най-големите находища на мед и кобалт в Конго, включително Tenke Fungurume и Kamoa-Kakula, като повече от десетилетие изпращат по-голямата част от продукцията си в Китай за преработка. Освен медта и кобалта, Конго се превръща и в доставчик на цинк, германий и галий. Китайските оператори работят в спорни територии, докато въпросите, свързани със собствеността, остават основен проблем за други доставчици.

Плановете на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да стартира стратегически проект на стойност 12 милиарда долара за създаване на резерви от критично важни полезни изкопаеми. Проектът има за цел да защити производителите от прекъсвания на доставките.

Междувременно Австралия обмисля определянето на минимална цена за критично важните полезни изкопаеми. Страната има за цел да ограничи господството на Китай на пазара и да привлече чуждестранни инвестиции в нови мини и проекти за преработка.

