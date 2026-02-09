Езеро в Канада изчезна внезапно: Какво е известно на учените?

В канадската провинция Квебек естественото езеро Лак Руж мистериозно е изчезнало напълно, като милиони кубически метри вода внезапно са се разлели от бреговете му и са се разпространили на около 10 километра през сушата. Изданието „Гардиън“ пише за това.

Местният жител Мануел Диксън е научил за изчезването на езерото от публикация в социалните мрежи, която първоначално е възприел като шега: „Езерото Руж го няма“.

Изчезналото езеро Руж в Канада

Езерото Руж, с площ от приблизително 3 квадратни километра, е било добре познато на местните жители с чистата си вода, пясъчните си брегове и изобилието от пъстърва. На следващия ден след инцидента Диксън и семейството му стигнали до мястото и открили, че езерото е напълно изчезнало. На негово място се е намирал слой от тиня и мъртва риба, а около него кръжали лешояди.

Както се оказа, водата не се е изпарила, а внезапно е пробила естествени бариери, създавайки нов път през гори и хълмове. Потокът е изминал близо 10 километра, преди да се влее в друго, значително по-голямо езеро. Въпреки мащаба на събитието, няма съобщения за жертви. Експерти и местната общност се опитват да установят дали това събитие е резултат от природна аномалия или от дългосрочна човешка дейност.

Председателката на общността на племето кри Ирен Нипош каза, че събитието е изненадало местните власти.

„Бях съкрушена. Свикахме спешно събрание, но дори не знаехме кого да поканим. Няма насоки какво да се прави, ако цяло езеро внезапно изчезне“, казва тя.

В научната литература подобни събития се класифицират като „наводнения от изригване“, които обикновено се случват в ледникови езера или изкуствени водоеми. Международни експерти обаче отбелязват, че случаят с Лак Руж е уникален, тъй като включва неразрешено отводняване на естествено, неледниково езеро, което освен това е създало нов воден път, вместо да използва съществуващ канал.

Учените идентифицират няколко възможни геоложки фактора за бедствието. По-конкретно, езерото е било разположено на хълм, бреговете му са били съставени от мека почва, а регионът е преживял рекордни количества снеговалежи и необичайно бързо топене през пролетта.

Същевременно представители на коренното население кри и природозащитници призовават да се вземе предвид историята на индустриалното развитие на района. През последните години регионът беше засегнат от два големи горски пожара, най-забележителният от които беше през 2023 г., които унищожиха големи площи от зряла гора. Доклад на горския департамент на кри отбелязва, че загубата на растителност около езерото значително е увеличила уязвимостта на бреговата линия.

В допълнение към пожарите, десетилетия интензивно обезлесяване са допринесли за ситуацията. Местният жител Пол Диксън обяснява, че гъстите гори преди са позволявали на снега да се топи постепенно в продължение на няколко месеца, докато в откритите райони същото количество се топи за много по-кратък период.

Хидролозите обясняват, че иглолистните гори могат да абсорбират до половината от валежите. При липса на дървета излишната вода навлиза в подпочвените води, повишавайки нивото им и създавайки вътрешно налягане върху бреговете. Допълнителни фактори включват разрохкването на почвата след дърводобив, както и водоотблъскващите свойства на обгорената земя след пожари.

Експертите смятат, че изчезването на езерото Руж е резултат от верижна реакция, при която естествената геоложка уязвимост е била доведена до критична точка от човешката дейност. Изследователите в момента се опитват да преценят колко други естествени водни басейни по света може да са изложени на подобен риск поради промени в ландшафта.

