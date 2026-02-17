Учените бият тревога: Опасност в морските пещери край Кипър

Морските пещери на Средиземно море, някога убежище за застрашени видове, сега крият нарастваща криза. Оказва се, че пещерите далеч не са девствени и са завладени от невидима заплаха - замърсяване с пластмаса, съобщава IDR. Това, което някога е било рай за морски животни, сега се е превърнало в сметище.

Заплаха в морските пещери край Кипър

Учените отбелязват, че макар самото замърсяване с пластмаса в морската среда да не е новост, изследователите са открили тревожна нова глава в тази продължаваща екологична криза.

По-конкретно, ново проучване разкри шокиращо натрупване на пластмаса и други отломки в изолирани морски пещери край Кипър. Изследователите откриха отломки във всяка изследвана пещера, като някои от тях достигнаха изумително високи концентрации до 97 предмета на квадратен метър, значително надвишаващи нивата, обичайно срещани по плажовете или морското дъно.

Проучването е първият цялостен преглед на морските отломки в крайбрежните морски пещери в Средиземно море и повдига сериозни опасения относно нарастващата заплаха за морския живот. Констатациите показват, че морските пещери действат като „естествени капани“ за отпадъци, носещи се по течението. Тези задържани отломки, особено пластмасовите отпадъци, представляват сериозна заплаха както за местната екосистема, така и за застрашените видове, които използват тези пещери като подслон.

Изследователите обясниха, че морските пещери са затворени пространства, така че отломките се натрупват там, без да е възможно да се измъкнат.

Проучването установи, че пещери с по-големи вътрешни плажни площи и умерено вълново действие са натрупали повече боклук, създавайки скрит резервоар от пластмаса. В 23 пещери са открити над 24 000 парчета боклук с тегло 176 кг, което ясно показва, че тези естествено ограничени пространства стават все по-замърсени.

Какво притеснява най-много учените и какво е „пластитар“?

Най-забележимият отпадък беше полистиролът и пластмасовите фрагменти. Откриването на тези пластмасови отпадъци е тревожно не само заради количеството им, но и заради тяхната устойчивост: пластмасата се разпада на по-малки парчета, превръщайки се в микропластмаси, които са трудни за почистване и още по-трудни за отстраняване от околната среда.

Може би най-тревожното откритие на изследването е наличието на нова форма на замърсяване, известна като „пластитар“. Това лепкаво черно вещество се образува, когато плаващите остатъци от смола се смесят с микропластмаси и макропластмаси, образувайки катранена кора, която покрива стените и подовете на пещерите. Този „пластитар“ е опасен нов замърсител, който едва наскоро започна да се появява в морската среда, а присъствието му в морските пещери допълнително изостря екологичните рискове.

„Пластитар“ има потенциал да повлияе на самите пещери, които служат като убежище за морски живот. Тези смолисти пластмасови корички създават токсична среда за животните, които използват пещерите за размножаване. Например, средиземноморските тюлени-монахи, едни от най-застрашените морски бозайници в света, използват тези пещери за почивка и размножаване, а натрупването на пластитар може да има опустошителни последици.

Проучването установи, че най-безопасните зони в пещерите, където малките тюлени намират убежище, сега се превръщат в места за съхранение на пластмаса. В дългите, подобни на коридори пещери, отломките се натрупват в задната част, точно където се намират малките. Най-безопасната част на пещерата за тюлените е и мястото, където се намират най-високите концентрации на отпадъци. Въпреки че не са регистрирани директни смъртни случаи от големи отломки, наличието на микропластмаси в храносмилателния им тракт вече показва нарастваща заплаха за здравето им.

