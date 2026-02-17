Нова теория на учените пренаписва историята на Великденския остров

Нови открития на учените оспорват общоприетото схващане, че хората са основната причина за обезлесяването на този отдалечения тихоокеански остров, известен като Великденски остров. Според проучването, не само хората са виновни за изчезването на дърветата на този остров. Плъховете също са изиграли ключова роля, пише Discoverwildlife.

Изданието отбелязва, че Великденският остров е известен с две неща: статуите си моаи и историята за бедствието, случило се след сечта на дърветата от жителите му.

Нова теория за Великденския остров

Според авторите на изследването Карл Липо и Тери Хънт, преди първите заселници да пристигнат на Великденския остров, там виреел уникален вид голяма палма, която можела да живее половин век, но ѝ били необходими 70 години, за да достигне зрялост. След това, около 1200 г. сл. Хр., полинезийци пристигнали на острова с различни неместни видове, включително полинезийски плъхове, които те са консумирали. Гризачите се заселили в короните на палмите.

„Палмовите ядки са чиста наслада за плъховете“, коментира Липо.

Освен това, липсата на местни хищници, способни да ловуват полинезийските плъхове, доведе до драматично увеличение на популацията им. В рамките на 50 години броят им достигна 11 милиона, а 95% от палмовите семена бяха консумирани.

„Бавнорастящата палма не е имала никакъв шанс да оцелее при тези условия. Ситуацията се е влошила, когато полинезийските заселници започнали да отсичат палмите, за да засаждат полета със сладки картофи, и изгарят горски масиви, за да получат пепел за тор“, пише изданието.

През следващите 450 години са били загубени 20 милиона дървета. В началото на 16 век, когато европейците пристигнали с овцете си, палмите почти изчезнали. След пашата на овцете изчезнали и останалите млади дървета и така видът изчезнал.

Учените отбелязват, че полинезийските плъхове по-късно са претърпели същата съдба като палмите, които са унищожили. По-конкретно, те също са били унищожени от неместен вид – норвежки плъхове – донесен на острова от европейски заселници.

Припомняме, че преди няколко години статуя от Великденския остров беше взривена на парчета, след като кола се блъсна в нея. Инцидентът причини непоправими щети на статуята. Платформата, на която тя стоеше, също беше разрушена.

