19 ноември 2025, 23:15 часа 354 прочитания 0 коментара
Заместник-министър: Климатичните промени вече са реалност за България

Климатичните промени вече са реалност за България, заяви заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов на конференцията за климата КОП30 (COP30) в бразилския град Белем. В речта си в сегмента на високо равнище на КОП30 той посочи, че България е преживяла тежки наводнения, суши, бури и горски пожари през последните години, които са подложили на изпитание устойчивостта на хората и са потвърдили необходимостта целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха да остане постижима. По думите му тази цел е „жизненоважна за опазването на общото бъдеще“.

Костадинов отправи три основни послания към делегатите. „Първо – ускоряването на глобалната амбиция е от решаващо значение за поддържането на целта от 1,5°C. Второ – необходима е по-силна амбиция по отношение на адаптацията. Трето – единството, изградено върху разнообразието, е нашият най-силен актив“, заяви той.

„През 2023 година емисиите на газове с парников ефект на България са намалели с повече от 60% спрямо базовата година. Емисиите през 2023 г. са намалели с 22,32% в сравнение с предходната година“, добави той.

Костадинов приветства ЕС, че въпреки различните структури в икономиките на държавите членове е успял да изгради „най-амбициозната климатична нормативна рамка в света – доказателство, че споделените цели са възможни, когато страните работят заедно“.

