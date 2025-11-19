В Барселона искали да спестят пари на гърба на Левандовски: помолили го да не вкарва

В Полша излезе биография на нападателя на Барселона Роберт Левандовски. Авторът на „Левандовски: Истинският“ Себастиан Сташевски предизвика множество реакции в публичното пространство с книгата си. На последната си пресконференция самият Левандовски сподели, че в момента чете книгата и се забавлява. Историята, която привлече много голямо внимание, е свързана с предположение, че през сезон 2022/23 от Барселона са помолили Левандовски да не вкарва в последните кръгове от Ла Лига.

Барселона трябвало да плати 2.5 милиона на Байерн, ако Левандовски надхвърли 25 гола

Причината била да не се налага на каталунците да плащат на Байерн Мюнхен допълнителен бонус в размер на 2.5 милиона евро. Това трябвало да се случи, ако Левата надхвърли квотата от 25 гола през сезона. Тогава, под ръководството на Шави, Барселона вече си беше осигурила титлата в Испания, а полякът блестеше на терена. Според Сташевски след една тренировка Левандовски е бил повикан в офис, където разговарял с някои от директорите на клуба. Предполага се, че и президентът Жоан Лапорта е присъствал на тази среща.

Един от директорите на Барселона помолил Левандовски да не вкарва

В историята се казва, че единият от директорите е отправил предложение на Левандовски: „Роберт, искаме да спреш да вкарваш голове в последните мачове“. Това е оставило нападателя крайно озадачен. Освен титлата, и наградата „Пичичи“ – за голмайстор на Ла Лига, също изглеждала решена. Левандовски водел убедително пред втория Карим Бензема. В книгата пише още: „За повече от десетилетие на най-високо ниво никой през цялата му кариера не го беше молил да спре да бележи“. В крайна сметка Левандовски завърши сезона с 23 гола в Ла Лига.

