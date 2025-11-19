Лоша новина за Киев: Пратеникът на Тръмп за Украйна напуска поста си през януари

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог е заявил пред сътрудниците си, че планира да напусне администрацията през януари. Това съобщиха четирима източници пред Ройтерс. Подобен развой би означавал загуба на ключов съюзник заКиев в администрацията на Тръмп.

Келог бе временно назначен за специален президентски пратеник и на теория той трябва да бъде потвърден от Сената, за да остане на поста си след 360 дни. Келог посочи, че януари би бил естествена отправна точка, предвид съществуващото законодателство, казаха източници, които пожелаха анонимност, за да обсъдят казаното в частни разговори.

Лоша новина за Киев

Неговото заминаване ще бъде нежелана новина в Киев. Генерал-лейтенантът в оставка беше широко възприеман от европейските дипломати, включително и украинците, като съчувстващ човек в администрацията, която твърде често се придържа към гледната точка на Москва в преговорите. Келог категорично осъждаше руските атаки срещу украинската гражданска инфраструктура – сериозна разлика спрямо други служители на администрацията на Тръмп. Понякога той се сблъскваше със специалния пратеник за мирни мисии Стив Уиткоф, който повтаряше някои от тезите на руския президент Владимир Путин и се застъпваше за едностранчив териториален обмен като част от дългосрочно мирно споразумение. Именно Уиткоф стои в основата и на последния представен план за край на войната, който на практика съдържа руските искания и в Украйна се разглежда като настояване за капитулация.

Сред успехите на Келог бе улесняването на освобождаването на десетки заложници, държани от беларуския лидер Александър Лукашенко, в замяна на ограничено облекчаване на санкциите. Белият дом и Държавният департамент не отговориха веднага на исканията за коментар.

Служител, запознат с разбиранията на Келог, каза, че е стигнал до заключението, че твърде много служители на администрацията работят по Украйна и че в Белия дом липсва мнението, че Русия, а не Украйна, бави мирните преговори. Друг източник посочва, че Келог никога не е възнамерявал да остане в администрацията дълго.

Непостоянството на Тръмп

Въпреки че Тръмп винаги е бил изключително фокусиран върху прекратяването на войната в Украйна, подходът му към това се променяше драстично. През март той за кратко прекрати обмена на разузнавателна информация с Украйна, преди бързо да го възобнови. През последните месеци той всъщност засили разузнавателната информация за Киев.

И докато Тръмп създаде нова програма, чрез която европейските съюзници купуват американски оръжия от името на Киев, той до голяма степен прекрати програмите за военна помощ на САЩ, създадени от бившия президент Джо Байдън.

Тръмп встъпи в длъжност, настоявайки за незабавно прекратяване на огъня, но се отказа от това искане след среща с Путин в Аляска през август. През октомври той отново прегърна идеята за прекратяване на огъня по фронтовата линия след среща с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон.

Келог забележимо отсъстваше от тази октомврийска среща. По-рано този месец неговият заместник, Джон Коул, напусна поста си, за да стане специален пратеник на САЩ за Беларус.

Не беше ясно веднага, кой – ако изобщо има такъв, ще замени Келог. Съединените щати все още не са назначили посланик в Украйна, утвърден от Сената. Дипломатът от кариерата Джули Фишър беше назначена през май за временно управляващ в мисията на САЩ в Киев.