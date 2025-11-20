Стоичков попадна в престижна класация на най-великите футболисти! Изпревари много легенди

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков попадна в престижна класация! Реномираното издание The Athletic публикува списък със стоте най-велики футболисти в историята. Камата се нарежда под номер 54. Той изпреварва легенди като Георге Хаджи, Хавиер Санети, Алън Шиърър, Ерик Кантона, Паоло Роси, Раул, Габриел Батистута, Михаел Лаундруп, Карл-Хайнц Румениге, Алесандро Дел Пиеро, Марио Кемпес, Джордж Уеа и други.

Стоичков сред 100-те най-велики

Зад Стоичков в класацията са и няколко съвременни звезди в лицето на крилото на Ливърпул Мохамед Салах и доскорошният ас на Манчестър Сити и настоящ полузащитник на Наполи Кевин де Бройне. Непосредствено пред Ел Булгаро Феномено пък са отказалите се наскоро Уейн Руни и Тони Крос.

ОЩЕ: Христо Стоичков разкри мащабна своя идея за спортна инфраструктура в България

Лидер в класацията е Лионел Меси, а след него са Марадона и Пеле. Четвъртото място е за Йохан Кройф, а Кристиано Роналдо е едва на пета позиция. Други действащи играчи, освен Меси и Роналдо, в топ 25 няма, като следващият е Килиан Мбапе, който заема 29-о място.

Това не е първата подобна класация, в която Стоичков намира място. Припомняме, че Камата е единственият българин, който е включен във FIFA 100 - списък на 125-те „най-велики живи футболисти“ и е съставен от световноизвестния бразилски нападател Пеле. Оповестен е на 4 март 2004 г. на гала церемония в Лондон по случай стогодишнината от основаването на Международната футболна федерация (ФИФА).

ОЩЕ: Спомени и много усмивки: Христо Стоичков посрещна италианска легенда в музея си (ВИДЕО)