Русия обстрелва Днипро, жестоки боеве се водят в Купянск (ВИДЕО)

Пламъци избухнаха в склад за хранителни стоки в украинския град Днипро след руска атака с дронове тази вечер. Това съобщи в Телеграм ръководителят на местната областна военна администрация Владислав Гайваненко, цитиран от Укринформ. "В Днепър възникна пожар в резултат на вражеска атака с безпилотни летателни апарати. Пламъците са обхванали помещения за съхранение на храна", посочи той. По думите му по първоначални данни няма жертви и ранени. Информацията се проверява.
"Abbiamo perso tutto, per colpa della Russia maledetta".
La distruzione a Dnipro della scuola per giovani cineasti, doppiatori e cascatori "Kontrabas".
По-рано през деня руската армия подложи на обстрел Никополски, Павлоградски и Синелникивски район в Днепропетровска област. Седем души бяха ранени, посочва Укринформ.
Данни за китайски оръжия в Украйна
В Телеграм каналите се появи видео на сваляне на руска крилата ракета Х-101 с помощта на китайския преносим зенитен ракетен комплекс FN-6. За момента информацията не може да бъде официално потвърдена, тъй като няма публични данни, че въпросната система е доставена или използвана от Украйна.
Reported as the downing of an Kh-101 cruise missile this morning using a Chinese FN-6 MANPADS. There is no public information confirming that this system has been supplied to or used by Ukraine, making this a notable development.
Британска ПВО система на фронта
Съобщава се още, че британската мобилна система за противовъздушна отбрана Terrahawk Paladin е влязла в експлоатация в 156-ти противовъздушен ракетен полк. Систевата е оборудвана с 30 mm оръдие Bushmaster II.
The British mobile air defence system Terrahawk Paladin, equipped with a 30 mm Bushmaster II cannon, is now in service with the 156th Anti-Aircraft Missile Regiment.
Истински ад в Купянск
Същевременно ситуацията около Купянск остава жестока, като мнозина я описват като истински ад на земята. Боевете остават динамични, но украинските сили са успели да отблъснат и да възстановят контрола над няколко района на север и североизток от града, забавяйки руското настъпление и стабилизирайки части от фронтовата линия, съобщават Телеграм канали.
Situation on the ground near Kupyansk.. hell.