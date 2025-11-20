Спорт:

Русия обстрелва Днипро, жестоки боеве се водят в Купянск (ВИДЕО)

20 ноември 2025, 00:38 часа 587 прочитания 0 коментара
Пламъци избухнаха в склад за хранителни стоки в украинския град Днипро след руска атака с дронове тази вечер. Това съобщи в Телеграм ръководителят на местната областна военна администрация Владислав Гайваненко, цитиран от Укринформ. "В Днепър възникна пожар в резултат на вражеска атака с безпилотни летателни апарати. Пламъците са обхванали помещения за съхранение на храна", посочи той. По думите му по първоначални данни няма жертви и ранени. Информацията се проверява.

По-рано през деня руската армия подложи на обстрел Никополски, Павлоградски и Синелникивски район в Днепропетровска област. Седем души бяха ранени, посочва Укринформ.

Данни за китайски оръжия в Украйна

В Телеграм каналите се появи видео на сваляне на руска крилата ракета Х-101 с помощта на китайския преносим зенитен ракетен комплекс FN-6. За момента информацията не може да бъде официално потвърдена, тъй като няма публични данни, че въпросната система е доставена или използвана от Украйна.

Британска ПВО система на фронта

Съобщава се още, че британската мобилна система за противовъздушна отбрана Terrahawk Paladin е влязла в експлоатация в 156-ти противовъздушен ракетен полк. Систевата е оборудвана с 30 mm оръдие Bushmaster II.

Истински ад в Купянск

Същевременно ситуацията около Купянск остава жестока, като мнозина я описват като истински ад на земята. Боевете остават динамични, но украинските сили са успели да отблъснат и да възстановят контрола над няколко района на север и североизток от града, забавяйки руското настъпление и стабилизирайки части от фронтовата линия, съобщават Телеграм канали.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия боеве война Украйна Купянск Днипро
