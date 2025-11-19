Ферари може да замести Люис Хамилтън с конкурент от Формула 1 в изненадваща сделка

Бившият служител на отбора на Ред Бул във Формула 1 Ричард Хопкинс предположи, че Ферари може да замести Люис Хамилтън с топ пилот от конкурентен отбор поради разочароващата форма на британеца. С оставащи само три състезания от календара на Формула 1 за 2025 г., някои фенове вече започнаха да гледат напред към това, което обещава да бъде драматичен сезон през следващата година.

Ще остане ли Люис Хамилтън във Ферари?

През сезон 2026 ще бъдат въведени нови правила, които ще доведат до едни от най-големите промени в историята на спорта, което предизвиква спекулации кои пилоти ще бъдат първите, които ще карат по новите правила. Към момента повечето места за следващата година вече са потвърдени, като звездата на Ферари Хамилтън изглежда ще запази мястото си въпреки слабите си представяния през 2025 г.

Въпреки това, с нарастващите съмнения относно бъдещето на Хамилтън, Ричард Хопкинс разкри изненадващото име, което Ферари трябва да привлече, за да замести британеца, ако той бъде уволнен. Досега през този сезон Хамилтън изглежда ще завърши кампанията без подиум, като най-доброто му класиране е четвърто място в Гран при на Австрия, Гран при на Великобритания и Гран при на САЩ.

Оскар Пиастри би бил идеален заместник на Хамилтън

Хопкинс, който е работил като оперативен директор в Ред Бул и преди това е бил логистичен мениджър в Макларън, твърди, че ако Хамилтън бъде уволнен, звездата на Макларън Оскар Пиастри би бил идеалният заместник. В интервю за SPORTbible, Хопкинс заяви: "Ако погледнем към настоящата стартова решетка, ако Оскар се скара с Макларън, би ли могъл Оскар да бъде наистина добър избор? Вероятно да."

След ожесточената си битка с съотборника си от McLaren Ландо Норис, се появиха информации, че Пиастри преосмисля бъдещето си. Някои информации сочат, че австралиецът може да обмисли да заеме второто място в Ред Бул, но Хопкинс смята, че Ферари би било по-подходящо. "Дали Оскар ще отиде в Ред Бул? Не мисля. Мисля, че всеки, който заеме второто място в Ред Бул, ще получи отровна чаша, така че не мисля, че някой от фаворитите би го направил."

Оли Берман също е вариант за Ферари

Пиастри обаче не е единственият пилот на старта, който според Хопкинс би бил подходящ заместник на Хамилтън, тъй като той посочи и новобранеца на Хаас Оли Берман като потенциална опция, ако Пиастри не е на разположение. "Берман може да е добър избор, може би. Той има връзки с Ферари", твърди Хопкинс.

