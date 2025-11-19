По примера на братя Николови: Алекс Грозданов също блести за клубния си отбор

Главните герои на българския волейбол Александър и Симеон Николови играят много силно за клубните си отбори, но не само те бележат успехи. Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов също блести за шампиона на Полша Богданка ЛУК Люблин. Богданка се завърна към победите, след като загуби последните си два сблъсъка. Алекс Грозданов и компания победиха Ястрежебски Венгел с 3:1 (25:15, 26:28, 28:26, 25:17).

Алекс Грозданов записа 14 точки

Това се случи в мач от петия кръг на полската PlusLiga. Алекс Грозданов изигра много добър двубой, като записа цели 14 точки (3 аса, 2 блока, 53% ефективност в атака). Другите най-резултатни в мача бяха Кевин Сасак, звездата Вилфредо Леон, Миран Куюнджич и Лукаш Урсович. Сасак отбеляза 25 точки (1 ас, 4 блока, 54% ефективност в атака), Леон се отчете със 17 точки (2 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака, 37% перфектно и 52% позитивно посрещане). Куюнджич записа 1 ас, 43% ефективност в атака, 24% перфектно и 44% позитивно посрещане, а Урсович – 1 ас, 5 блока, 57% ефективност в атака.

Грозданов е записвал най-много 16 точки през този сезон

За капитана на националния ни отбор това беше един от най-резултатните му двубои през сезона. Засега бройката за най-много точки, които е записал в един мач от PlusLiga, е 16. Тя дойде в победата над ЗАКСА с 3:2 през октомври. Богданка е на четвърто място във временното класиране на полското първенство с 13 точки. Това оставя отбора на Грозданов на 4 точки от първия Варта.

