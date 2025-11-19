Войната в Украйна:

Кристиано Роналдо благодари на Доналд Тръмп и даде обещание (СНИМКА)

19 ноември 2025, 22:54 часа 560 прочитания 0 коментара
5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо написа благодарствено послание до президента на САЩ Доналд Тръмп за приема му в Белия дом. Футболистът на Ал Насър бе на посещение при президента на Съединените щати заедно със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Кристиано бе в компанията на своята половинка Джорджина Родригес, с която се снимаха до Тръмп в неговия кабинет.

Кристиано Роналдо обеща да вдъхнови новите поколения

"Благодаря Ви, г-н Президент, за поканата и топлото посрещане, което отправихте към мен и бъдещата ми съпруга. Всеки от нас има какво смислено да даде и аз съм готов да направя своята част, като вдъхновя новите поколения да изградят бъдеще, основано на смелост, отговорност и траен мир", написа Кристиано Роналдо в своя профил в социалните мрежи.

Кристиано Роналдо е един от най-успешните футболисти за всички времена, като се смята, че е и най-добре платеният футболист на планетата. Португалецът преследва историческата граница от 1000 гола в кариерата си, като през тази кампания има 10 гола и 2 асистенции в 11 мача за Ал Насър във всички турнири. Иначе през следващото лято Роналдо ще посети САЩ и с националния отбор на Португалия за Световното първенство по футбол 2026.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
