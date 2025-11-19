Браво! Български тим продължава напред в европейски турнир по волейбол

Нефтохимик 2010 се класира за 1/16-финалите на турнира по волейбол Чалъндж къп. Бургазлии победиха с 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:22) у дома Шеноа Женева в реванша между двата отбора. Първата среща завърши с успех 3:0 за българския тим. Най-резултатен за домакините стана Ади Османович с 19 точки. Съотборникът му Калоян Балабанов добави още 12 пункта. За гостите с 11 точки завърши Йозеп Коорик.

Нефтохимик 2010 продължава напред!

Женевци изненадващо поведоха в резултата след изиграването на първата част, когато имаха превъзходство. Воденият от треньора Франческо Кадеду състав успя да обърне изцяло развоя на събитията в зала "Бойчо Брънзов" и да спечели втория мач от елиминациите. Отборът от Бургас беше най-категоричен в играта си през втората част, когато пречупи съпротивата на Шеноа за крайното 25:11. В оставащите разигравания от двубоя Нефтохимик 2010 затвърди преимуществото си.

В следващия кръг на третия по сила евротурнир бургазлии се изправят срещу израелския Макаби Тел Авив, който елиминира испанския Памеса Теруел.

Междувременно Берое отпадна от Чалъндж къп. Старозагорци загубиха с 0:3 (26:28, 21:25, 19:25) като гости срещу Слован Братислава в реванша от 1/32-финалите. Първата среща между двата отбора завърши с победа 3:2 в полза на старозагорци, което се оказа недостатъчно.

Българският отбор водеше с 13:9 и 19:16, но словаците изравниха до 20:20, след което получиха геймбол при 24:23. Берое успя да стигне до 26:26. Домакините обаче спечелиха следващите две точки и направиха решителна крачка към класирането напред в третия по сила европейски клубен турнир.

Във втората и третата част Слован успяваше да контролира събитията на полето, докато Берое не успя да се противопостави успешно на домакините след изпуснатата инициатива в първия гейм. Рас Деланси завърши с 10 точки за "зелените" от Стара Загора, а 9 добави Спас Байрев. Томаш Кришко реализира 16 точки за отбора от Братислава.

