Amazon ще наеме за празниците още над 15 000 работници във Великобритания

Американският гигант в сектора на електронната търговия Amazon) обяви, че ще наеме над 15 000 сезонни работници в натоварения период преди празниците, предаде БТА.

Работните места ще бъдат разпределени из цяла Великобритания, включително в складове и логистични центрове на компанията.

Заплатите ще варират между 14,30 и 15,30 британски лири на час (приблизително 20 долара), в зависимост от местоположението на работното място.

Компанията посочва, че минималното стартово заплащане се е увеличило с 0,80 лири на час през последната година, като минималната годишна заплата вече доближава 30 000 лири.

Сезонните служители играят ключова роля в дейността на компанията и много от тях се връщат всяка година, заяви Анил Верма, отговарящ за дейностите на Amazon Web Services – AWS във Великобритания.

