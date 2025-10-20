Войната в Украйна:

Amazon ще наеме за празниците още над 15 000 работници във Великобритания

20 октомври 2025, 16:55 часа 307 прочитания 0 коментара
Amazon ще наеме за празниците още над 15 000 работници във Великобритания

Американският гигант в сектора на електронната търговия Amazon) обяви, че ще наеме над 15 000 сезонни работници в натоварения период преди празниците, предаде БТА.

Работните места ще бъдат разпределени из цяла Великобритания, включително в складове и логистични центрове на компанията.

Заплатите ще варират между 14,30 и 15,30 британски лири на час (приблизително 20 долара), в зависимост от местоположението на работното място.

Още: След сватбата: Джеф Безос продаде акции на Amazon за стотици милиони

Компанията посочва, че минималното стартово заплащане се е увеличило с 0,80 лири на час през последната година, като минималната годишна заплата вече доближава 30 000 лири.

Сезонните служители играят ключова роля в дейността на компанията и много от тях се връщат всяка година, заяви Анил Верма, отговарящ за дейностите на Amazon Web Services – AWS във Великобритания.

Amazon иска да печата собствена валута, как ще се отрази на банките

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Великобритания Amazon работници американски компании информация 2025
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес