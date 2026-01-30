Оставката на Румен Радев:

Голяма промяна в ръководството на Нова телевизия

Голяма промяна в ръководството на Нова телевизия

Промяна в ръководството на Нова телевизия. Светлана Василева се оттегля от позицията директор "Съдържание", но ще продължи да работи с телевизията като консултант по ключови проекти, съобщиха от компанията. Нели Стойнова поема функцията на програмен директор с фокус върху цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на Нова Броудкастинг Груп повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция "Програма".

Христо Хаджитанев, който има богат опит в програмирането и медийните проучвания, ще отговаря за креативното и програмното развитие, включително нови формати и проекти.

Николай Киров ще ръководи телевизионното производство с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите. Тара Нури-Иванова, която е част от компанията над 25 години и е заемала редица творчески и мениджърски позиции, поема вътрешните продукции и специалните телевизионни проекти. 

С новата структура на дирекция "Програма" се цели по-ефективно развитие на телевизионното съдържание във всички ключови направления на компанията.

Виолета Иванова
