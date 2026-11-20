Следващ етап от развитието на проекта за внедряване на малки модулни ядрени реактори в България, бе отбелязан с подписването на международно споразумение за съвместно сътрудничество между българската енергийно-технологична Blue Bird Energy, с акционери „Главболгарстрой“ и „Асарел-Медет“, полската Synthos Green Energy (SGE) и Националната електрическа компания (НЕК). Церемонията се състоя в рамките на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) във Варшава, в присъствието на министъра на енергетиката Ива Петрова и заместник-министъра Любомира Ганчева.

Проектът предвижда изграждане на реактори BWRX-300 - технология, разработена от GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, като амбицията е България да се превърне в една от първите европейски площадки за нейното внедряване.

Споразумението бележи нов етап в партньорството и съвместните усилия за проучване на потенциала на малките модулни реактори в България. Предстои да бъдат анализирани потенциални площадки, възможностите за финансиране и различните модели за партньорство за реализация на проекта.

Робърт Рудич, главен директор „Бизнес развитие“ в Synthos Green Energy (SGE); Любомира Ганчева, заместник-министър на енергетиката на Република България; Рафал Каспрув, главен изпълнителен директор на (SGE); Ива Петрова, министър на енергетиката на Република България; вицепрезидент и главен директор „Корпоративни дейности“ в General Electric Vernova; Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой“; Георги Добрев, изпълнителен директор на Националната електрическа компания (НЕК); Андон Ичев, изпълнителен директор на Blue Bird Energy

Международното сътрудничество стъпва върху дългосрочната визия за развитие на стандартизирана серия от реактори в Европа и възможността България да се включи в този процес. „България има солидни традиции в ядрената енергетика, изградени индустриални възможности и стратегическо географско положение на енергийния пазар в Югоизточна Европа. Включването на НЕК в партньорството е важна стъпка към проучването на възможностите за развитие на технологията в България“, заяви Рафал Каспрув, главен изпълнителен директор на SGE.

Важен фактор за развитието на подобни мащабни енергийни проекти е потенциалът на българската индустрия да участва в тяхното изграждане и реализация. По думите на Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой“, инвестициите в нови енергийни мощности са от съществено значение за дългосрочната сигурност на доставките: „В условията на нарастващо търсене на електроенергия и все по-високи изисквания към сигурността и надеждността на енергийните доставки, инвестициите в дългосрочни решения са от ключово значение. Малките модулни реактори BWRX-300 са с доказана технология, която съчетава предвидимост на производството и възможност за поетапно развитие на нови енергийни мощности, в зависимост от пазарното търсене.“

Развитието на подобни проекти създава и значителни перспективи за българската икономика и индустрия. Както отбелязва Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“: „Подписването на меморандума е важна стъпка в процеса на развитие на проекта за малки модулни реактори в България. Обединяването на експертния опит на международни технологични партньори като GE Vernova Hitachi и SGE, с капацитета на българския бизнес и водещи енергийни и индустриални компании ще създаде солидна основа за реализацията на подобен проект в страната. Това ще допринесе за укрепването на енергийната сигурност на България и за създаването на дългосрочни възможности за развитие на българската индустрия.“

На заглавната снимка: Представители на българската енергийно-технологична Blue Bird Energy, полската Synthos Green Energy (SGE) и Националната електрическа компания (НЕК) подписаха споразумение в рамките на енергийния форум P-TEC.