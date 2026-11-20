Шведската климатична активистка Грета Тунберг се присъедини към протестното движение в албанската столица Тирана и изрази солидарност с демонстрантите, настояващи за промени в управлението на страната. В послание, публикувано в социалните мрежи, Тунберг заяви, че се намира в Тирана на 173-ия ден от протестите, определяни от организаторите като „Революцията на фламингото“. Тя приветства гражданите за тяхната съпротива срещу унищожаването на природата, корупцията и действията на властите, които според нея ограничават основните граждански права.

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Активистката отправи критики и към поведението на полицията, като заяви, че протестиращите са били подложени на насилие и репресии. Това са нейни обвинения, изложени в публичното ѝ послание.

Тунберг подчерта значението на правото на мирен протест и заяви, че международната общественост следи развитието на събитията в Албания.

Присъствието ѝ съвпадна с поредната антиправителствена демонстрация в Тирана, при която възникна напрежение между полицията и участниците.

По информация на албанските медии силите на реда предприеха действия за разпръсване на събралите се пред сградата на правителството, а част от демонстрантите бяха отведени за полицейски проверки.

Greta Thunberg from Tirana, Albania 🇦🇱 Greta started a worldwide movement to save the planet, fight pollution and demand a cleaner future. Now she has switched into something else. https://t.co/XKgOGoc6gf — Kruja Chronicles (@FilteredZero) November 19, 2026