Емблемата на българския футбол Николай Арабов им спешна нужда от преливане на кръв. Роденият в Сливен бивш национал е преместен от местната в бургаската болница, като е в тежко състояние. В момента всички водещи фактори в Сливен търсят помощ по всевъзможни начини. От сайта "slivenpress" публикуваха съобщение, с което обясняват състоянието на Николай Арабов и призовават за подкрепа към емблематичния играч.

"Обръщаме се към Вас с молба"

Ето какво написаха от "slivenpress": "Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта. Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов. По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на Сливен.

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"Легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ"

Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България. Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои. Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове! Даряване на кръв за: Николай Асенов Арабов, Болница "Сърце и мозък" гр.Бургас". През професионалната си кариера Николай Арабов игра за Сливен, Локомотив Пловдив, Спартак Плевен и Червено знаме Павликени в България. А в чужбна представлява кипърския Анагениси Дериня и албанския Тирана. Той е част от състава на България за Световното първенство през 1986 г.

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