Как се представя бизнес идея пред инвеститор? Как се изгражда кариера, когато все още нямаш професионален опит? И как да стигнеш до хората, които могат да ти помогнат да превърнеш идеята си в реален проект?

Тези въпроси ще бъдат във фокуса на SofiaTalks Business Bootcamp 2026 - събитие, което на 22 ноември ще събере над 1000 ученици, студенти и млади професионалисти във форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк. Между 10:00 и 18:30 ч. участниците ще имат възможност да се срещнат с представители на бизнеса, предприемачи, инвеститори и експерти, да участват в практически работилници и да представят собствените си идеи.

Зад SofiaTalks стои разбирането, че младите хора имат нужда не само от знания, но и от достъп до хора, контакти и реални възможности за развитие. Организацията е създадена на принципа "от млади хора за млади хора", а целта на Business Bootcamp е да събере на едно място различни участници от бизнес и предприемаческата среда и да създаде пространство за срещи между тях.

Три сцени, десетки гледни точки

Основната сцена, с водещи Филип Буков и Стефан Попов - Чефо, ще събере представители на бизнеса, публичния сектор, предприемачеството и културата. Сред участниците в програмата са кметът на София Васил Терзиев, главният изпълнителен директор на UniCredit Bulbank Цветанка Минчева, ресторантьорът Иван Манчев, Цветелина Николова от Merréh, главният редактор на "Капитал" Ивайло Станчев, Божана Куртева от Фондация "Америка за България", певицата Крисия и актьорът Юлиан Костов.

Разговорите ще засегнат теми като предприемачеството и развитието на бизнес, предизвикателствата пред стартиращите компании, ролята на изкуствения интелект в рекламата и факторите, които могат да определят успеха или провала на една идея.

Млади предприемачи ще представят идеите си пред инвеститори

В 13:45 ч. на Startup сцената започва StartUp Competition - състезание, в което 12 екипа ще представят своите проекти пред жури от представители на инвестиционната и предприемаческата екосистема.

Участниците ще се състезават в три категории: Tech & Innovation, Impact & Society и Business & Sustainability. Журито включва Никола Ликов от Rimthan, Тодор Вълев от LAUNCHub Ventures, Виктор Минчев от ELEVEN Ventures, Валя Надова от Фондация "Америка за България" и Елица Моллов, ръководител на отдел "Инкубация и иновации" в София Тех Парк.

В програмата на Startup сцената са включени и разговори с предприемачи, които вече развиват собствени компании - сред тях Стоян Добрев от BelleBox, Михаил Димитров от SWIPE и Катя Великова от ScaleUp Company Bulgaria.

Практически умения и срещи с експерти

SkillUp сцената ще бъде посветена на практически знания и умения, приложими в професионалното развитие. Програмата включва работилници по теми като изграждане на LinkedIn профил, финансова грамотност и инвестиране, създаване на портфолио, което представя убедително уменията и опита, както и представяне на бизнес идея в рамките на 60 секунди.

Освен трите сцени, събитието ще предложи и няколко тематични зони. В Expo зоната компании и организации ще представят дейността си, възможностите за работа и отворените позиции. Младежката зона ще събере младежки организации и студентски съвети, които ще представят възможности за участие в инициативи, доброволчество и развитие на общности. В Менторската зона, подкрепена от VIDAS, участниците ще могат да се включат в кратки индивидуални срещи с лектори и експерти. Форматът дава възможност за директен разговор, конкретни въпроси и насоки, съобразени с личните професионални интереси и цели.

От ученическа инициатива до младежка общност

SofiaTalks започва през 2024 г. като клуб в Американския колеж в София, създаден от Йоана Енчева, София Митева и Георги Грънчаров. Първото издание на инициативата е организирано почти изцяло от ученици. През 2025 г. SofiaTalks Business Bootcamp събира над 1200 участници, повече от 60 лектори и над 60 партньори.

Организацията развива дейността си с фокус върху създаването на възможности за младите хора, като реинвестира приходите си обратно в общността.