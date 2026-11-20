Естония затваря всички гранични пунктове с Русия, считано от 1 декември за срок от шест месеца. Решението може да бъде преразгледано след неговото изтичане. На 20 ноември естонското правителство реши да преустанови дейността на всичките пет гранични пункта с Русия за шест месеца: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. След шест месеца властите ще преценят дали тази мярка трябва да бъде удължена или изменена. Естонският външен министър Маргус Цахкна обяви планове за затваряне на границата по-рано, на 15 ноември 2026 г.

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Причината

Причината за затварянето беше опитът за палеж на отбранителната компания Threod Systems в село Виймси близо до Талин на 14 ноември. Осем латвийски граждани бяха задържани по подозрение в планиране на експлозия и палеж. Естонската полиция за сигурност заяви, че нападението е било поръчано от руското военно разузнаване.

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Властите свързаха решението с по-широката заплаха от руски саботаж. Правителството съобщи, че през 2026 г. в Естония са били извършени два опита за саботаж в предприятия на отбранителната промишленост и според естонските сили за сигурност руските разузнавателни служби са били извършителите и в двата случая. Правителството смята, че затварянето на границата би трябвало да затрудни руските разузнавателни служби да набират и влияят на лица, както и да помогне за предотвратяване на избягването на санкции и други незаконни трансгранични дейности.

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Това решение се отнася, както за пешеходните преходи в Нарва, така и за преходите за превозни средства. Железопътният товарен трафик ще продължи, при спазване на настоящите ограничения и строг митнически контрол.

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