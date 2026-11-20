Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изрази мнението си относно състоянието на играчите в отбора преди завръщането на "Сантяго Бернабеу" за мача срещу Селта Виго в Ла Лига. Винисиус Жуниор отново бе в центъра на вниманието. Както е известно, бразилецът със статут на звезда и съответния договор загуби титулярното си място в състава на Специалния. Това се дължи на слабата му форма от началото на сезона и червения картон, който го извади от четири мача от първенството.

Моуриньо отново коментира ролята на Винисиус

Неубедителните изяви и отсъствието на Винисиус отвориха вратата за Ян Диоманде да докаже таланта си. Котдивоарецът, който бе привлечен през лятото за близо 140 милиона евро, не пропусна шанса си и бе една от звездите на "кралете" в последните мачове. Преди дни самият Винисус коментира слабия си старт на сезона, като призна, че ранното отпадане от Мондиал 2026 го е сринало и затова той е оставил подготовката си настрана.

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Моуриньо бе попитан именно за тези думи на бразилеца. Той не остана особено очарован от въпроса и заяви: "Лятото е в миналото, а сега сме в зимата. Това, което има значение за нас, е настоящето. Важното е как той се подготвя за този решаващ период. Наближава и Купата на Краля, а след това и Суперкупата, където се надяваме да изиграем два мача. Мачовете също се натрупват пред нас до февруари. Надяваме се да видим Винисиус в добра форма. Ще бъде ли титуляр или резерва? Преди две седмици се говореше, че Винисиус е най-големият проблем в Реал Мадрид, а сега, след като отбеляза голове срещу Сингапур и Япония, говорим за други неща."

Моуриньо беше категоричен: "Мнението ми за Винисиус е същото като това, което изразих преди четири или пет седмици. Той е невероятен играч, обичаме го и се нуждаем от него, но тук няма привилегии за никой играч и няма играч, който да трябва да играе по предварително взето решение. Имаме отбор, който играе за Реал Мадрид. Реал Мадрид трябва да има силен състав с много добри играчи. Ключовото е как играчите възприемат професията си и как мислят за нея. Те използват всички работни инструменти, които могат да им помогнат, и това заслужава похвала. Постигането на добра физическа форма зависи от много фактори."

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