Основният контингент американски военнослужещи от подновеното присъствие на Пентагона в Литва пристигна в балтийската република в понеделник. „Целият литовски народ си отдъхна с облекчение“, заяви по този повод в интервю за Литовската национална телевизия началникът на отбраната на страната Раймундас Вайкшнорас. САЩ изтеглиха военнослужещите си от Литва през лятото в рамките на преразглеждането на присъствието на американските военни сили в Европа.

В понеделник на военния полигон „Генерал Силвестрас Жукаускас“ в град Пабраде - в източната част на страната, близо до границата с Беларус - бяха посрещнати два батальона от Първа пехотна дивизия на САЩ с обща численост над 1000 души.

Президентът на страната Науседа заяви, че Литва е готова да приеме още американски военнослужещи на постоянна база и да осигури необходимата за това инфраструктура. Правителството на министър-председателя Миндаугас Синкевичус наскоро обяви план за инвестиране на още 55 милиона евро до 2030 г. в инфраструктурата на военната база в Пабраде.

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