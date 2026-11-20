Страхотни новини за ЦСКА! Стадион "Българска армия" отново ще бъде препълнен до краен предел. Това ще се случи за мача с Трабзонспор от Лигата на конференциите. "Червените" приемат втория в турското първенство, воден от суперзвездата Мохамед Салах, на 26 ноември, четвъртък, от 22:00 часа българско време. Сега стана ясно, че са останали само шепа билети за сектор "А", от тези на цена 150 евро, като се очаква съвсем скоро и те да бъдат разпродадени.

ЦСКА отново ще играе пред пълни трубуни на "Армията"

Двубоят ще се изиграе изцяло пред привърженици на "армейците". Това се дължи на факта, че УЕФА наложи наказание на Трабзонспор без фенове при следващото си гостуване. Това се случи в резултат на използване на пиротехнически средства и хвърляне на предмети при предишната визита на отбора в Лига на конференциите срещу финландския КуПС. Така целият стадион ще бъде в червено и бяло, а сектор "Г" подготвя нова специална хореография.

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Подобна атмосфера имаше и при откриването на стадион "Българска армия" на 31 октомври за мача със Славия. С шоупрограма, присъствието на легендарни футболисти на ЦСКА и пред изпълнени до краен предел трибуни бе открито ново съоръжение. Феновете допринесоха към атмосферата с песни, специална хореография и шоу със светлините на телефоните си. Очакват се подобни сцени и при европейската вечер срещу Трабзонспор.

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