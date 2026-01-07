Chevron и Quantum влизат в битката за активите на "Лукойл"

Американската енергийна корпорация "Шеврон" и частният инвестиционен фонд Quantum Capital Group са подали съвместна оферта за покупка на международните активи на санкционираната руска компания "Лукойл". При успешно приключване на сделката двете компании възнамеряват да си разделят придобитите активи. Според източници, запознати с преговорите, самият "Лукойл" оценява международното си портфолио на около 22 млрд. долара.

Предложението обхваща всички задгранични активи на руската корпорация, сред които находища за добив на нефт и газ, рафинерии и повече от 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток, отбелязва изданието.

Плановете на "Шеврон" и Quantum са да запазят активите в дългосрочен план – ангажимент, който според източници на "Файненшъл таймс" вероятно е бил добре приет от администрацията на президента Доналд Тръмп. Още: Има ли достатъчно гориво и какво ще стане с "Лукойл": Енергийният министър каза

От Quantum са отказали коментар пред британския всекидневник, а говорител на "Шеврон" е заявил единствено, че компанията продължава да анализира възможностите около сделката.

Още кандидати

Интерес към активите на "Лукойл" проявяват и други кандидати, сред които американската Carlyle и базираният в Абу Даби конгломерат International Holding Company.

Сред потенциалните купувачи е била и швейцарската компания "Гънвор", но тя е отпаднала, след като Вашингтон я е определил като "марионетка на Кремъл". Още: Компания от Абу Даби се интересува от чуждестранните активи на "Лукойл“

Според "Файненшъл таймс" високопоставен представител на американската администрация е приветствал офертата на Quantum и "Шеврон". "Търсим продажба, която да постави собствеността върху тези активи в ръцете на американски собственик и оператор за неопределено време. Не искаме схема "купи и продай"", е заявил той по повод предложението.

"Шеврон", която по-рано е разглеждала вариант за самостоятелна оферта за част от активите на "Лукойл", проявява особен интерес към 5-процентния дял на руската компания в находището Тенгиз в Казахстан, където американската корпорация също има участие.

Министерството на финансите на САЩ е разрешило на компаниите да водят преговори с "Лукойл" до 17 януари. Всяка евентуална сделка ще подлежи на одобрение от американските регулатори, което на практика дава право на вето на президента Доналд Тръмп.