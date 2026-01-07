Българската Blue Bird Energy с важна стъпка към изграждане на малки модулни реактори у нас

Българската енергийна и технологична компания Blue Bird Energy, фокусирана върху внедряването на малки модулни реактори, подписа споразумение с полската Synthos Green Energy за създаване на съвместно предприятие с цел изграждане на реактори от типа BWRX-300 у нас. Това съобщава специализираното издание World Nuclear News (WNN), водеща световна медия за атомна енергия, подкрепена от Световната ядрена асоциация.

BWRX-300 е най-напредналата технология в областта на малките модулни реактори, разработена от базираната в САЩ GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.

Какво е BWRX-300?

BWRX-300 е малък модулен реактор от следващо поколение, който осигурява надеждна енергия с нулеви емисии, като заема площ, не по-голяма от футболно игрище. Този реактор работи чрез водно охлаждане, с естествена циркулация и пасивни системи за безопасност. Той използва дизайна и лицензионната база на сертифицирания от Американската комисия за ядрено регулиране дизайн на реактора с кипяща вода ESBWR на GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH). Използва и неговия съществуващ, лицензиран дизайн на горивото GNF2.

Първият малък модулен реактор BWRX-300 на GVH към момента се строи на площадката на Ontario Power Generation в Дарлингтън, Канада, като се очаква да бъде завършен до края на десетилетието.

Съвместното предприятие ще работи в България по няколко важни направления:

- подбор и лицензиране на подходящи площадки;

- съдействие при процедурите по дизайн и безопасност;

- управление на целия цикъл на строителството;

- координиране на инвестиционните потоци;

- гарантиране на безопасна и ефективна работа на мощностите;

Целта - България да има "сигурно и дългосрочно енергоснабдяване"

„Партньорството с Blue Bird Energy ще укрепи нашата европейска платформа за развитие на технологията за малки модулни реактори и ще ни помогне да предоставим достъпна енергия, която отговаря на нуждите на българския народ“, заяви изпълнителният директор на Synthos Green Energy (SGE) Рафал Каспров. „С днешното обявление България се присъединява към САЩ, Канада, Полша, Унгария и други страни, които са в процес на внедряване на тази водеща в света американска технология. Уверени сме, че българската икономика ще се възползва от достъпната, надеждна, базова енергия. Освен това българските компании ще играят значителна роля в глобалната верига за доставки на BWRX-300".

Калин Пешов, председател на УС на Blue Bird Energy и председател на УС на Главболгарстрой, добави: „Развълнувани сме да си сътрудничим с лидери в енергийния сектор като GVH и SGE. 65-годишният опит на GVH в ядрената енергетика и доказаните постижения на SGE във внедряването на технологията BWRX-300 в Европа ще бъдат изключително ценни в постигане на нашата цел - да осигурим на България сигурни и дългосрочни енергийни доставки."

Основните акционери в Blue Bird Energy са две от водещите български индустриални компании – "Главболгарстрой" (ГБС) и "Асарел-Медет" АД. ГБС, основана през 1969 г., е най-голямата и утвърдена строителна и инженерна група в България и основен играч на строителния пазар в Югоизточна Европа. "Асарел-Медет" АД е най-голямата компания за добив и преработка на мед в България, фокусирана върху открит добив и преработка на руда.

Примери от Европа

През декември 2021 г. GE Hitachi, BWXT Canada и SGE – част от Synthos Group – подписаха документ за намерение за сътрудничество при внедряването на технологията BWRX-300 в Полша. ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) – съвместно предприятие между химическите производители SGE и PKN Orlen – планира да внедри флотилия от 24 реактора BWRX-300 в Полша. То е започнало разработката на три отделни обекта и има за цел да завърши първия блок до 2032 г.

SGE планира да разшири своя бизнес с малки модулни реактори в Централна и Източна Европа, включително Чехия, Унгария, Литва, България и Румъния.

Източник: World-nuclear-news.org