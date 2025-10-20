Генка Драганова, Общинска банка: Предлагаме преференциални условия по кредити и внасяне на средства по сметка в лева без такси до края на 2025 г.

Интервю с Генка Драганова, Директор „Банкиране на дребно“ в Общинска банка, за състоянието на кредитния пазар у нас и преференциалните условия за потребители преди въвеждането на еврото

Как оценявате текущото състояние на пазара на кредити в България — особено потребителските и жилищните кредити?

Пазарът на кредити в България през 2025 г. остава активен и динамичен, като се наблюдава устойчив ръст както в жилищното, така и в потребителското кредитиране, подкрепен от повишаващите се доходи и динамиката на пазара на недвижими имоти. За първото шестмесечие на 2025 г. ръстът в жилищното кредитиране е над 20%, а при потребителските кредити – 9%. Очаква се плавна стабилизация след влизането на България в еврозоната.

С оглед на предстоящото въвеждане на еврото в България — какво влияние ще има то върху пазара? Да очакваме ли по-високи лихви по кредитите?

Въвеждането на еврото в България е тема, която предизвиква много въпроси. Често чуваме опасения като „всички цени и лихви ще скочат“. Истината обаче е различна и по-спокойна. Конверсията на лева в евро няма да доведе до повишаване на месечните вноски по съществуващи кредити. Така например ние в Общинска банка ще продължим да поддържаме конкурентни и стабилни лихвени нива. В момента дори предлагаме промоционална оферта за ипотечен кредит с изключително изгодни условия и фиксирана лихва до 3 години.

В контекста на стабилния ръст на кредитния пазар и очакванията около въвеждането на еврото — как Общинска банка отговаря на пазара?

Във връзка с очакваното въвеждане на еврото, ние предприемаме стратегически и навременни действия – както по отношение на техническата готовност, така и при продуктовата политика. Разширяваме портфолиото си с нови продукти, предлагаме редица преференциални условия за кредитиране по сегменти и за внасяне на суми в лева. Преференциалните ни оферти са особено подходящи за хора с постоянни доходи – учители, лекари, медицински сестри, служители в държавния сектор, шофьори в градския транспорт и други. Няма да навлизам в конкретни лихвени условия – клиентите могат да получат пълната информация относно обхвата и условията на съответните продукти, както и безплатна консултация във всеки наш клон или да прочетат повече на сайта ни. Бих добавила, че като част от промоционалните условия банката осигурява при определени условия и двойна безплатна застраховка по кредитите - „Живот“ и „Имущество“. Общинска банка винаги е била символ на устойчивост и доверие – и днес продължаваме да отстояваме това, като градим мост между стабилността на настоящето и предимствата на бъдещето с еврото.

Споменахте, че Общинска банка предлага преференциални условия не само по кредити, но и при внасяне на суми по сметка в лева. Разкажете ни повече.

В момента всеки потребител – нов или настоящ за Общинска банка, може да открие разплащателна и/или спестовна сметка в лева безплатно, както и да внася пари в брой по сметката си в лева без такси. Тези облекчения са в сила до края на 2025 г., като целта ни е да осигурим максимално удобство и спокойствие за хората в процеса на преминаване към еврото. Освен това във всеки клон на Общинска банка потребителите могат да разчитат на нашите добре обучени консултанти и да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват относно преминаването към еврото. Ние вярваме, че добрата информираност е най-добрият начин за плавен и безрисков преход, а нашата цел е клиентите ни да се чувстват сигурни и подкрепени във всяка стъпка.

Какво бихте препоръчали на читателите ни, за да се подготвят уверено за предстоящите промени?

Преходът към еврото вече е в ход. Най-важното е хората да се информират от достоверни източници и да не отлагат действията за последния момент. Това не е внезапна или рискова промяна – процесът по въвеждане на еврото е внимателно планиран, като държавата и банковият сектор работят заедно, за да осигурят безпроблемен преход за всеки гражданин и бизнес. Препоръчвам на хората да следят информацията от своята банка, да не се поддават на спекулации и да използват възможността да се консултират.