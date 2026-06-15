Ще си кажем думата

В заглавието е краткият отговор на украинския президент Володимир Зеленски при въпрос какво ще прави Украйна, след като Путинова Русия стигна дотам, че бомбардира Киевско-Печорската лавра - ОЩЕ: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)
😉 “We’ll have our say,” Zelensky replied when asked by a journalist what he would say to Putin after the strike on the Kyiv Pechersk Lavra https://t.co/VbeuYZijiF pic.twitter.com/zuvu16kYxO— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
Standing near the damaged Kyiv-Pechersk Lavra after Russia’s overnight attack, Zelensky was asked what he would tell Putin. “We will respond,” he said. Zelensky also confirmed Ukraine recently received and deployed a new package of Patriot missiles but emphasized more is needed… pic.twitter.com/j4kPGP8cit— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026
President Zelenskyy, Prime Minister Svyrydenko, and Minister of Internal Affairs Klymenko arrived at the Kyiv-Pechersk Lavra. pic.twitter.com/n0lKw5mB83— WarTranslated (@wartranslated) June 15, 2026
"Горчива ирония. Юрий Долгорукий – князът, смятан за основател на Москва – е погребан на територията на Лаврата. Техният град е роден в Киев". Така съоснователят на Fire Point Денис Щилерман реагира на удара по Успенската катедрала на Киевско-Печорската лавра. Fire Point е компанията, произвеждаща крилатите ракети "Фламинго".
"Тяхната държава, тяхната църква, тяхната писменост – всичко това произхожда оттук, на нашата земя. И в замяна, векове наред те са опожарявали, плячкосвали и сега бомбардират люлката, от която самите са излезли. Защото докато Киев и Лаврата стоят, светът може да види кой представлява хилядолетна цивилизация – и кой се опитва да си присвои чужда история", заяви Щилерман в профилите си в социалните мрежи:
British Times Radio journalist @CaolanReports shared footage of sacred relics being evacuated from the Dormition Cathedral in Kyiv, which was damaged in the attack. pic.twitter.com/qAGO9gCslU— WarTranslated (@wartranslated) June 15, 2026
Russia launched one of its heaviest combined strikes of the war overnight.— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
611 drones and 70 missiles targeting Kyiv and other cities.
Ukraine intercepted ~93% (632 of 681), but 20 ballistic missiles and 27 drones broke through, hitting 42 locations across nearly every Kyiv… pic.twitter.com/g5VCa2mtZF