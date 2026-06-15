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Ще си кажем думата

15 юни 2026, 14:54 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram: Zelenskiy / Official
Ще си кажем думата

В заглавието е краткият отговор на украинския президент Володимир Зеленски при въпрос какво ще прави Украйна, след като Путинова Русия стигна дотам, че бомбардира Киевско-Печорската лавра - ОЩЕ: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Горчива ирония. Юрий Долгорукий – князът, смятан за основател на Москва – е погребан на територията на Лаврата. Техният град е роден в Киев". Така съоснователят на Fire Point Денис Щилерман реагира на удара по Успенската катедрала на Киевско-Печорската лавра. Fire Point е компанията, произвеждаща крилатите ракети "Фламинго".

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"Тяхната държава, тяхната църква, тяхната писменост – всичко това произхожда оттук, на нашата земя. И в замяна, векове наред те са опожарявали, плячкосвали и сега бомбардират люлката, от която самите са излезли. Защото докато Киев и Лаврата стоят, светът може да види кой представлява хилядолетна цивилизация – и кой се опитва да си присвои чужда история", заяви Щилерман в профилите си в социалните мрежи:

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цитати Киевско-Печорската лавра Володимир Зеленски война Украйна Юрий Долгорукий
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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