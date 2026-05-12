Сираков прибира огромна сума за акциите на Левски?

Наско Сираков ще прибере огромна сума за акциите на Левски. Както е известно, края на април легендарният голмайстор обяви, че се разделя с мажориатрния пакет акции на „сините“, който отива при новия собственик на клуба – Атанас Бостанджиев. Това стана факт, след като компанията на бизнесмена направи сериозен одит на българския гранд. Очаква се в най-скоро време акциите да бъдат прехвърлени на Бостанджиев и сделката да бъде официално финализирана.

Наско Сираков ще получи 6 милиона евро

Наско Сираков обаче ще прибере 6 милиона евро за акциите на Левски. Това съобщиха колегите от „Arenasport“. Според информациите Атанас Бостанджиев ще преведе сумата на бившия футболист, като тя ще е компенсация за това, че той се нагърби със спасяването на „сините“ в много труден период от историята на клуба. Според колегите от „Блиц“ Сираков вече е получил първия транш, който възлиза на почти половината от договорената сума. Останалата част ще влезе по сметката на бившия нападател в следващите три месеца.

Доскорошният собственик остава на работа в клуба

Самият Сираков пък ще остане на работа в Левски. Още по време на пресконференцията, на която бе обявена смяната на собствеността на клуба, Атанас Бостанджиев заяви, че легендата на „сините“ ще продължи да изпълнява задълженията на президент на столичани. Изпълнителният директор Даниел Боримиров, както и всички досегашни служители също ще запазят постовете си.

