Изненада в "Като две капки вода": Специален гост с удивителна имитация (СНИМКИ)

Актьорът Юлиан Костов бе специален гост в Сезона-Слънце на "Като две капки вода". Той изненада зрителите с неочаквана поява на сцената, като се появи след деветте имитации на участниците. Под светлините на прожекторите той излезе от асансьора в образа на Еминем и заедно с Funky Monkeys пресъздаде парчето на американския рапър "The Real Slim Shady".

Хитът е от третия студиен албум от 2000 година и печели множество награди, включително MTV Video Music Awards за най-добро видео и най-добро мъжко видео, както и награда "Грами" за най-добро рап соло изпълнение. В клипа Еминем изпълнява песента в психиатрично отделение, местен квартал на Детройт близо до парк, заведение за бързо хранене, наградите "Грами" и дори във фабрика за клонинги.

След изпълнението си, Юлиан Костов, който се прочу в Холивуд с невероятният си актьорски талант, сподели, че "центърът на неговия свят е България", въпреки многобройните работни ангажименти заради които често е в чужбина.

Актьорът подкрепи участниците, описвайки ги като невероятни и похвали своя колега - Даниел Пеев - Дънди за преобразяването му в Бритни Спиърс на полуфинала.

Преди големият финал следващата седмица, участниците в тазгодишното издние на шоуто направиха удивителни имитации. победителят бе Виктор Тодоров, а класиралите се в голямата четворка са Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Дънди.

