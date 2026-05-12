Има пострадали при аварийно кацане на международното летище в Атина

12 май 2026, 10:52 часа
Снимка: iStock
Трима души пострадаха при евакуация от самолет на авиокомпания „Луфтханза“ късно снощи на международното летище в Атина, съобщава  „Катимерини“. Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен. От „Луфтханза“ съобщиха, че всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни пързалки, като при това трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.

Полет LH1753 от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неизправност. От „Луфтханза“ съобщиха, че протоколът за използване на аварийните пързалки е бил спазен, за да се ускори слизането от самолета поради силна миризма в задната част на кабината. 

В информацията не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем членове на екипажа.

Атина Луфтханза ранени аварийно кацане пострадали самолет
Елена Страхилова
