Три сценария за развитието на войната в Украйна. Прогнозата на един путинист

12 май 2026, 11:08 часа 744 прочитания 0 коментара
Снимка: Генерален щаб на украинската армия
Войната между Русия и Украйна има потенциал да ескалира в сблъсък с отделни западни държави или с всички тях едновременно. Това на написа в своя статия за изданието „Ведомости“ Иван Тимофеев, програмен директор на дискусионния клуб „Валдай“ и изпълнителен директор на Руския съвет за международни отношения, на който Министерството на външните работи е член-основател. Според Тимофеев има три сценария за икономическа конфронтация на Русия със Запада: военен конфликт с отделни западни държави или с всички тях едновременно.

Военен конфликт

Ако конфронтацията между Русия и западните държави ескалира във военен конфликт „освен преки военни опасности, това ще доведе до окончателен и пълен разрив на икономическите и хуманитарните отношения“. В момента търговският оборот на Русия с ЕС остава „впечатляващ“, пише Тимофеев. В момента той е на стойност 60 милиарда долара, с тенденция към спад, в сравнение с над 250 милиарда евро преди руската инвазия в Украйна. Засега Тимофеев оценява вероятността от военна ескалация като ниска. „Рисковете са твърде големи, включително в светлината на евентуалното използване на ядрени оръжия“, пише програмният директор на клуб „Валдай“.

Пълзяща ескалация

Според него основния сценарий на развитие на ситуацията е "пълзящата ескалация", тоест разширяване на ограниченията, като основен сценарий. ЕС ще играе ключова роля, докато „САЩ може да се върнат към по-интензивна политика на санкции след смяна на администрацията или поради влошаване на перспективите за преговори“. 

По-положителен сценарий, според колумниста, може да бъде временно спиране на конфликта. Според Тимофеев това ще „създаде малко по-благоприятна среда за икономиката“. Авторът обаче постави под въпрос възможността за „разрешение на целия набор от проблеми със сигурността в Европа при сегашните условия“ и устойчивостта на „временно дипломатическо решение“.

Но дори постигането на „политически споразумения само по себе си не винаги води до отмяна или трайно облекчаване на санкциите“. Според Тимофеев, „най-разумният курс за бизнеса, дори в случай на по-благоприятна международна среда за външна търговия“, остава „стратегия за адаптация“.

Санкциите

Припомняме, че през март миналата година, на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, диктаторът Владимир Путин предложи да се приеме, че санкциите срещу Русия не са временни. „Санкциите не са временни, целенасочени мерки; те са механизъм за системен, стратегически натиск върху нашата страна“, каза тогава Путин. Междувременно е европейските страни се готвят за евентуална военна конфронтация с Русия няколко години след като войната в Украйна бъде замразена. През март 2025 г. европейските страни представиха план за превъоръжаване до 2030 г., припомня телеграм-каналът Агенство. 

Евгения Чаушева
