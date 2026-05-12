Войната между Русия и Украйна има потенциал да ескалира в сблъсък с отделни западни държави или с всички тях едновременно. Това на написа в своя статия за изданието „Ведомости“ Иван Тимофеев, програмен директор на дискусионния клуб „Валдай“ и изпълнителен директор на Руския съвет за международни отношения, на който Министерството на външните работи е член-основател. Според Тимофеев има три сценария за икономическа конфронтация на Русия със Запада: военен конфликт с отделни западни държави или с всички тях едновременно.

Фон дер Лайен: Санкциите ни така добре работят, че Путин спусна "дигитална Желязна завеса" над руснаците (ВИДЕО)

Военен конфликт

Ако конфронтацията между Русия и западните държави ескалира във военен конфликт „освен преки военни опасности, това ще доведе до окончателен и пълен разрив на икономическите и хуманитарните отношения“. В момента търговският оборот на Русия с ЕС остава „впечатляващ“, пише Тимофеев. В момента той е на стойност 60 милиарда долара, с тенденция към спад, в сравнение с над 250 милиарда евро преди руската инвазия в Украйна. Засега Тимофеев оценява вероятността от военна ескалация като ниска. „Рисковете са твърде големи, включително в светлината на евентуалното използване на ядрени оръжия“, пише програмният директор на клуб „Валдай“.

Още: Стреля като първокласен снайперист: Ген. Сирски показа уменията си (ВИДЕО)

Пълзяща ескалация

Според него основния сценарий на развитие на ситуацията е "пълзящата ескалация", тоест разширяване на ограниченията, като основен сценарий. ЕС ще играе ключова роля, докато „САЩ може да се върнат към по-интензивна политика на санкции след смяна на администрацията или поради влошаване на перспективите за преговори“.

По-положителен сценарий, според колумниста, може да бъде временно спиране на конфликта. Според Тимофеев това ще „създаде малко по-благоприятна среда за икономиката“. Авторът обаче постави под въпрос възможността за „разрешение на целия набор от проблеми със сигурността в Европа при сегашните условия“ и устойчивостта на „временно дипломатическо решение“.

Не им пука от санкциите на САЩ: Китай помага с дроновете на Русия и Иран

Но дори постигането на „политически споразумения само по себе си не винаги води до отмяна или трайно облекчаване на санкциите“. Според Тимофеев, „най-разумният курс за бизнеса, дори в случай на по-благоприятна международна среда за външна търговия“, остава „стратегия за адаптация“.

Още: Външният министър: България винаги е подкрепяла всички санкции срещу Русия

Санкциите

Припомняме, че през март миналата година, на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, диктаторът Владимир Путин предложи да се приеме, че санкциите срещу Русия не са временни. „Санкциите не са временни, целенасочени мерки; те са механизъм за системен, стратегически натиск върху нашата страна“, каза тогава Путин. Междувременно е европейските страни се готвят за евентуална военна конфронтация с Русия няколко години след като войната в Украйна бъде замразена. През март 2025 г. европейските страни представиха план за превъоръжаване до 2030 г., припомня телеграм-каналът Агенство.

ЕС прие нови санкции заради незаконно депортираните украински деца

Снимки: iStock