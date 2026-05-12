Машинно гласуване и във ВСС: ПП с екстравагантна идея

От "Продължаваме промяната" в лицето на заместник-председателя на 52-ото Народно събрание Стою Стоев направиха екстравагнатна идея за избор на ВСС във Временната правна комисия. Това се случи по време на дебата по промените в Закона за съдебната власт. Поводът за идеята му е избора на професионална квота във ВСС, който в законопроекта на Румен Радев е предвиден да се проведе месец след приемането му.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Стою Стоев подкрепя хартиеното гласуване, но даде и екстравагантна идея дали да не се ползват машините за гласуване, които се използват за националните избори в България.

Избирателните секции за избор на ВСС

Идеята на "Прогресивна България" е изборите за изборни членове на ВСС от квотата съдии, прокурори и следователи да се проведе с хартиени бюлетини, като минималният брой на избирателните секции следва да съвпада с броя на местоположението на окръжните съдилища.

ВКС и Съюза на съдиите смятат избирателните секции за избор на професионална квота във ВСС трябва да са по апелативни райони.

Има много малки окръжни съдилища. Ако се направи секция там - дава предпоставка изборът да бъде направен под диктовка на председателя на този съд", смята и Стою Стоев от "Продължаваме промяната". Според него е по-добре да има избор на национално ниво, но и идеята това да се случи на апелативно също е приемлива.

Мнение по темата изрази и Надежда Йорданова от "Демократична България", като според нея при малките съдилища има риск от автоцензура. "Чуваме съвсем основателните искания на съдии, прокурори и следователи да могат да гласуват по-близо до мястото, където живеят и работят и може би апелативните райони биха били добро решение", добави още тя. ОЩЕ: Новият правосъден министър обяви мерки за съдебна реформа - започва от сегашния ВСС