Утре е Богоявление: Какво вещаят древните поличби за здраве и късмет

Богоявление е един от 12-те големи празници в православния християнския календар. Този ден е богат на църковни ритуали и народни традиции, които подчертават неговото духовно и културно значение.

Още: Зодиите, които ще научат важен урок през 2026 година - животът им ще се промени завинаги

Основен акцент в празника е Великият богоявленски водосвет, който е придружен от благославянето на домовете с осветена вода. Богоявление е вторият ден от Водици, а последният ден е Ивановден. Празникът е познат под различни имена в българската традиция – Йордановден и Водокръщение (или Водокръщи).

Разкриването на Бога в три лица

Богоявление отбелязва първото пълно разкриване на Бога в неговото триединство – Бог Отец, Бог Син и Свети Дух. Това става по време на кръщението на Исус Христос във водите на река Йордан.

Още: Официални празници и почивни дни през 2026 година

Според евангелските текстове, докато Синът Божий излиза от водите, небесата се отварят, Светият Дух слиза върху Него във вид на гълъб, и се чува гласът на Бог Отец: „Този е Моят Син възлюблен, в когото е Моето благоволение.“ Това събитие символизира пълното явяване на Бога сред хората и затова празникът се нарича Богоявление.

Великият богоявленски водосвет

Ключова част от празника е Великият богоявленски водосвет, който се извършва както на самия празник, така и на Водици. Този ритуал е по-различен от обикновения водосвет, защото включва специални молитви и символизира потапянето на Христос във водите на река Йордан.

Още: Йордановден 2026: Традиции, обичаи и забрани

Свещениците излизат с литийно шествие извън храма, носейки икона, изобразяваща кръщението на Христос. Ритуалът завършва с освещаване на вода, над която се призовава Светият Дух. Осветената вода се счита за свещена и се използва за лечение, благославяне и прогонване на нечисти сили.

Какво е значението на осветената вода

Осветената на Богоявление вода има особено значение за вярващите. Тя се нарича „второ свето причастие“ и се съхранява до следващия 6 януари. С нея се поръсват домовете, градините и нивите, за да се осигури здраве, плодородие и защита от зли сили. В старите български традиции с богоявленската вода се измиват иконите, а обредът често се извършва от девойки, които все още не са започнали месечния си цикъл.

Ваденето на кръста

Още: Задушница 2026: Кога се падат 3-те най-големи Задушници през тази година

Една от най-емблематичните традиции на Богоявление е ритуалът по ваденето на кръста. Той се извършва на естествени водоизточници като реки и езера, където свещеникът хвърля кръста във водата, а мъжете се състезават да го извадят. Смята се, че човекът, който извади кръста, ще бъде здрав и успешен през годината. Той обикаля селото с кръста, като хората го черпят и даряват. В някои региони, ако кръстът е изваден от именник като Йордан или Божидар, това се смята за особено добра поличба.

Народни вярвания и обичаи

Според народните вярвания, на Богоявление свършват „мръсните дни“, започващи около Игнажден и Коледа. Смята се, че на този ден небето и земята се кръщават и се очистват от злото. Ако по време на водосвета кръстът или китката замръзнат, това е знак за плодородна година. Мекото време предвещава болести и глад, а ветровитото време се свързва с некачествена реколта.

Начало на сватбения период

Още: Великден 2026: Ето кога се пада най-големият християнски празник

С Богоявление приключва периодът, в който църковните канони забраняват венчавките. От този ден започва времето за годежи и сватби, което продължава до Месни заговезни.

Богоявление е празник, изпълнен с дълбока символика и традиции, които подчертават връзката между човека, природата и божественото. Това е ден на духовно обновление, вяра и надежда за бъдещето.

Кой празнува на Богоявление

На Богоявление имен ден празнуват всички, които носят име, произлизащо от названието на празника – Богоявлен/а или в гръцкия му вариант – Теофан/а, а също и тези, в основата на чиито имена се явява Бог – Божидар/а, Богомил/а, Боголюб/а, Теофил/а, Божика. На 6-ти януари имен ден празнуват и хората, които са кръстени на свещената за юдеи и християни река Йордан. На староеврейски това име означава течащ, спускащ се, падащ надолу – заради многобройните прагове в коритото на реката.

Още: Богоявление 2026: Какво се прави на този църковен празник за здраве и късмет през цялата година