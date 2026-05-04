Изненадваща оферта за покупката на eBay на стойност 56 млрд. долара

Американският търговец на видеоигри GameStop е отправил оферта за придобиване на значително по-голямата онлайн платформа eBay на стойност около 56 млрд. долара, съобщи главният изпълнителен директор на GameStop Райън Коен в интервю за "Уолстрийт джърнъл“. Офертата е под формата на комбинация от парични средства и акции и включва цена от 125 долара на акция, което представлява премия от около 20 на сто спрямо цената при затварянето на борсата в петък.

Цена на сделката

GameStop, който вече притежава около 5 на сто дял в eBay, оценява сделката на приблизително 55,5 млрд. долара въз основа на последния брой акции в обращение.

Още: Е-Вay ще съкрати 500 служители

Райън Коен заяви, че целта на придобиването е създаването на по-силен конкурент на Amazon, като подчерта, че възнамерява да оглави обединената компания след евентуалното финализиране на сделката.

По думите му вече е осигурено финансиране в размер на около 20 млрд. долара под формата на кредит, но остава неясно как ще бъде покрита останалата част от сумата.

Коен, съосновател на онлайн търговеца Chewy, пое ръководството на GameStop през 2023 г., след като натрупа значителен дял в компанията и настоя за ускорена трансформация към електронната търговия. В последните години компанията затвори част от физическите си магазини и се фокусира върху ниши, като колекционерски карти и ретро игри.

От своя страна eBay също преструктурира бизнеса си, като поставя акцент върху по-рентабилни сегменти като колекционерски артикули, автомобилни части и употребявана мода. Компанията инвестира и в технологии с изкуствен интелект, насочени към подобряване на потребителското изживяване.

Още: Брат и сестра се запознаха покрай покупка в eBay

Към момента от eBay няма официална реакция на обявената оферта.

GameStop привлече значително внимание по време на пандемията от КОВИД-19, когато индивидуални инвеститори организирано изстреляха цената на акциите ѝ нагоре въпреки скептицизма на анализаторите относно устойчивостта на бизнес модела.