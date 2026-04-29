Българите са песимисти за финансовото си състояние: Проучване на BILLA

Нараства песимизмът на българите относно финансовото им състояние - вече 36 процента очакват то да се влоши, докато едва 17 процента очакват подобрение. Нарастващите разходи за живот пък са основно притеснение за 54 процента от тях. Това показват данните от национално онлайн проучване за България, поръчано от REWE Group, които бяха представени по време на бизнес закуска от главния изпълнителен директор на BILLA България Албена Георгиева.

Като ключови обществен и проблеми българите посочват ръста на цените (61 процента), корупцията (58 процента) и общественото здраве (31 процента).

В отговор на високите цени, 69 процента от анкетираните купуват повече продукти на промоция. Потребителите най-често се отказват от маркови продукти (55 процента), непървостепенни храни (53 процента) и премиум марки (50 процента).

Според проучването изборът на място за пазаруване се обуславя най-вече от качеството на продуктите (57 процента), близостта до дома (44 процента) и разнообразието на асортимента (43 процента).

Цените в BILLA България

От BILLA България представиха данни от вътрешен анализ за 2026 г. спрямо март 2025 г., според които инфлацията в покупните цени е 0,4 на сто, а дефлацията в продажните цени е 1,27 на сто при месечна инфлация в страната за март от 0,9 на сто. Стараем се да задържаме ръста на цените, коментира Албена Георгиева.

Най-силен спад в продажните цени има при консервирани храни (-5,35 на сто), основни храни (-4,82 на сто) и млечни продукти (-4,59 на сто). В същото време увеличение се отчита при нехранителните стоки (4,17 на сто), месото и деликатесите (0,50 на сто), напитките (0,21 на сто) и захарните изделия (0,21 на сто).

Инвестиции за 43 млн. евро

За 2026 г. BILLA България планира инвестиции на стойност около 43 млн. евро. Те включват 10 нови магазина, 6 от тях в нови градове - Раднево, Дряново, Генерал Тошево, Гълъбово, Лозен и Хисаря. Два от магазините вече са отворили, до края на юни се очаква още един, а останалите до края на ноември. Освен това са планирани реновации на 15 магазина. Целта е до 2028 г. веригата да има 200 магазина.

Компанията също продължава инвестициите в нови технологии за редуциране на карбоновия отпечатък. За 2026 г. е планирано да бъдат изградени 50 зарядни станции за електромобили в 20 града. Целта ни е 30 процента от използваната ни енергия да е от възобновяеми източници, посочи Георгиева. Към това се добавя също целта за 60 обекта с фотоволтаици и 24 системи за съхранение на енергията до края на годината.

Георгиева обясни още, че BILLA България ще заложи също на развитието на собствените марки, които според нея имат стратегическо значение, както и на партньорствата. Работата с локалните производители и български фирми е много важна за нас, подчерта тя. Целта на компанията е собствените марки да достигнат 30 процента дял от целия оборот до 2030 г., като за тази година целта е 25 процента. През 2025 г. те са били 23,5 процента от оборота. Общо 75 процента от оборота на собствените марки се постига от 127 български доставчици.

От 1.01.2026 г. BILLA предлага само яйца от свободни и подово отглеждани птици. Компанията партнира с 8 доставчика на яйца от свободно и подово отглеждани кокошки, като всички доставчици са български.

173 магазина в 55 града

BILLA България в момента осигурява 5600 работни места, има 173 магазина в 55 града, над 1 млрд. клиентски визити и над 1 млн. лоялни клиенти.

За 2025 г. ръстът на оборота за цялата компания, включително новите отворени магазини, е 6,3 процента спрямо 2024 г., а ръстът за сравними магазини (без новите отворени) е 3,5 процента.

Очакванията са след отварянето на нови магазини и разширението на стари да бъдат разкрити 300 нови работни места. Албена Георгиева отчете като голямо предизвикателство намирането на работна ръка, особено в по-малките населени места. На въпрос наемат ли персонал от трети страни, тя отговори, че 60 работници от Непал се трудят в складовата база на компанията в село Столник.