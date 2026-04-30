Бизнес лидери обсъдиха ролята на психологическата безопасност за по-ефективни екипи

Инициативата е част от усилията на LEAD Network Bulgaria Chapter за насърчаване на устойчиво лидерство и развитие на таланти

LEAD Network Bulgaria Chapter събра десетки представители на бизнеса, HR общността и професионалисти с управленски функции на практически уъркшоп, посветен на психологическата безопасност и благополучието като ключови фактори за устойчивото представяне на екипите. Като част от LEAD Network Europe – международна мрежа с над 28 000 професионалисти – българският клон обединява 17 утвърдени компании от бързооборотния и ритейл сектор, като активно развива инициативи, насочени към устойчиво лидерство и развитие на таланти.

Обучителният уъркшоп, проведен в Planet Schwarz Tech Theater, премина в интерактивен формат, който насърчи активното участие и обмена на опит между присъстващите, с фокус върху това как организационната среда влияе върху начина на мислене, поведението и ефективността на хората. Събитието бе открито от съпредседателите на LEAD Network Bulgaria Chapter – Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ-96 АД, и Жан Котан, изпълнителен директор на Метро България. Те очертаха успешната посока на развитие на българския клон и нарастващата му роля като платформа за обмен на добри практики и привличане, задържане и изграждане на таланти в бързооборотния и ритейл сектори.

Чрез видео включване д-р Марсия Годард – невроучен, психолог и основател на Brain Matters, подчерта значението на психологическата безопасност за ефективността на екипите. „Мозъкът постоянно търси отговор на един въпрос – „Безопасно ли е тук?“, отбеляза тя, като подчерта, че именно това определя дали хората ще дадат най-доброто от себе си. При липса на усещане за сигурност се активира стресова реакция, която ограничава креативността и вземането на решения. „Когато хората не се чувстват в безопасност, те не спират да правят грешки – спират да ги споделят“, добави д-р Годард.

Практическата част на уъркшопа бе водена от Роми Александра, главен директор „Обучения“ в Brain Matters и специалист по психологическа безопасност и организационно учене, с международен опит в над 90 държави. Тя ангажира участниците с поредица от интерактивни и предизвикателни задачи, насочени към изграждане на доверие, открита комуникация и по-добро разбиране на екипната динамика.

„Психологическата безопасност не е просто част от организационната култура – тя е двигателят на устойчивото високо представяне. Когато хората се чувстват сигурни да изразяват идеи, да поемат рискове и да бъдат себе си, тогава се отключва реалният потенциал на екипите“, сподели Роми Александра по време на събитието.

Участниците приложиха наученото в практически ситуации и изследваха подходи за изграждане на по-ефективна работна среда, с фокус върху ролята на лидерството за насърчаване на ангажираност и устойчиво представяне. Събитието е част от инициативите на LEAD Network Bulgaria Chapter за развитие на таланти и утвърждаване на добри практики в бързооборотния и ритейл сектори у нас и бе организирано с доброволческите усилия на екипите на Престиж, Кока-Кола ХБК България, Лидл България и Метро България.

За LEAD Network Bulgaria Chapter

Чрез своите инициативи LEAD Network Europe работи за привличане, задържане и развитие на таланти в бързооборотния и ритейл сектори, като поставя силен акцент върху многообразието, равнопоставеността и приобщаването. Българският клон на организацията е създаден през 2024 г. с подкрепата на утвърдени компании у нас, сред които Лидл България, Престиж, Фантастико Груп, Нестле България, Кока-Кола ХБК България, Метро България, Монделийз България, Каргил България, Данон България, EY България, eBag, Yettel и ИКЕА България. През 2025 г. към него се присъединяват Биостайл, McDonald’s България, NIQ България и Edenred България. Организацията развива програми и партньорства, насочени към привличане на нови кадри, подкрепа за кариерното и личностното развитие, както и насърчаване на продължаващото обучение и баланса между работа и личен живот. Специален фокус се поставя и върху психичното здраве и благосъстоянието на служителите, както и върху по-успешната интеграция на Gen Z и обмена на добри практики в рамките на европейската мрежа. Съпредседатели на LEAD Network Bulgaria Chapter са Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ-96 АД, и Жан Котан, изпълнителен директор на Метро България.