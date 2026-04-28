Кока-Кола ХБК България разширява стажантската си програма с нов едногодишен формат

Кока-Кола ХБК България дава старт на кандидатстването за осмото издание на стажантската си програма Coke Internship 2026, която тази година надгражда формата си и ще се провежда в рамките на една година. Програмата започва на 1 юни и предлага 12 отворени позиции в различни бизнес функции, предоставяйки на младите таланти възможност за реален професионален опит и развитие в динамична международна среда.

„Вярваме, че инвестицията в младите хора е ключова за устойчивото развитие - както на бизнеса, така и на обществото. Чрез стажантската ни програма даваме шанс на студентите да натрупат реален опит в бизнес среда и да развият потенциала си, като в същото време се стремим да ги ангажираме дългосрочно и да ги превърнем в част от бъдещето на компанията“, коментира Мая Цанкова, директор „Хора и култура“ в Кока-Кола ХБК България.

Coke Internship 2026 е насочена към студенти в 3-ти и 4-ти курс, които търсят възможност да направят първите си уверени стъпки в кариерата. Отворените позиции обхващат ключови направления като Планиране, Логистика, Снабдяване, Производство в производствените центрове на компанията в Костинброд и Банкя, Финанси, Ключови клиенти, Бизнес подпомагане, както и работа с клиенти и дистрибутори.

Основната цел на програмата е да привлича, развива и подготвя млади таланти, като им предоставя възможност да работят по реални проекти, да поемат отговорности и да се учат от опитни професионалисти. По този начин компанията създава стойност както за бизнеса, така и за самите участници, като ги подготвя за бъдеща кариерна реализация – често и в рамките на организацията.

Кандидатстването за програмата е отворено до 15 май. Повече информация и възможност за участие са достъпни тук: https://careers.coca-colahellenic.com/en_US/careers/JobDescription?projectId=22983.

Кока-Кола ХБК България е сред водещите работодатели в страната, отличена с международния сертификат Top Employer за четвърта поредна година, както и с редица престижни награди, включително първо място в Employer Branding Awards 2026 и златно отличие „Инвеститор в обществото“. Компанията наскоро бе отличена и с приза „Най-добър HR екип на годината“ на Годишните HR награди на Българската асоциация за управление на хора, което допълнително утвърждава ангажимента ѝ към развитието на таланти и създаването на ангажираща работна среда.

Стажантската програма е част от дългосрочния ангажимент на компанията към развитието на младите хора, включително чрез инициативи като #YouthEmpowered, която от 2017 г. насам е обучила над 36 000 младежи в България с цел успешен кариерен старт. С новия едногодишен формат Coke Internship 2026 предоставя още по-структурирано и задълбочено преживяване, което комбинира обучение, практика и работа по реални бизнес проекти.