Промяна в сектора: „Пенсионноосигурителен институт“ става „ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване“

„Пенсионноосигурителен институт“ АД обявява промяна в своето наименование и вече ще оперира като „ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване“ АД. Решението е част от дългосрочната стратегия на дружеството и отразява неговото позициониране в структурата на групата на ЛЕВ ИНС. Стабилен растеж, увеличаване на рентабилността, конкурентоспособността и ефективността са в основата на бизнес стратегията на компаниите от групата на ЛЕВ ИНС.

Стъпката към нова корпоративна идентичност на „ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване“ АД е с фокус върху синергията между пенсионноосигурителните и застрахователните услуги и създава основа за предлагане на по-широка гама от продукти и интегрирани решения за индивидуални и корпоративни клиенти.

Обновената корпоративна идентичност на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване обединява всичко, което дружеството е изградило през последните 18 години – силно локално присъствие, дългогодишен опит в частното пенсионно осигуряване, професионализъм и висока експертиза в предоставянето на качествени услуги.

„Докато новото име и лого на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване са следваща крачка в нашата история, ангажираността към всички, които ни се доверяват, остава неизменна. Промяната на бранда няма да се отрази върху условията по договорите на съществуващите ни клиенти. Нашата цел е да продължим с още по-голяма отдаденост да предоставяме релевантни и гъвкави решения, както и по-широк диапазон услуги и експертиза. Ще организираме процесите така, че трансформацията да бъде максимално плавна и незабележима за клиентите“, коментира Иван Иванов, Главен изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване.

Новата стратегическа линия на дружеството стъпва върху неговата история, но ясно показва стремеж към развитие, устойчив растеж и иновации. В рамките на трансформацията компанията планира модернизация на корпоративния си сайт, който ще отразява обновената визуална концепция и ще предлага по-интуитивно и удобно потребителско изживяване. Предвижда се и внедряване на нови дигитални платформи, които да подобрят обслужването, достъпа до информация и взаимодействието с клиентите.

Целта на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е да предлага модерни, надеждни и достъпни решения, които подкрепят хората в планирането на техните „златни години“.