Кой прави по 90 млн. крачки на ден?

Средно 90 млн. крачки дневно извървява екипът на най-голямата търговска верига у нас - Kaufland България. Като най-голям частен работодател в страната с близо 7500 служители, сумарният брой крачки на отбора на Kaufland по време на Олимпийските игри е впечатляващ - 1,35 млрд.

„Златните медалисти“ в категорията са служителите в 66-те хипермаркета на компанията в страната, които ежедневно се грижат за това клиентите да получават винаги свежи и качествени продукти.

Снимка: Kaufland

Насърчаването на активния и здравословен начин на живот е сред основните фокуси на работодателската политика на компанията. Грижата за служителите е залегнала и във вътрешната инициатива К–Fit. Програмата включва различни семинари на тема правилно хранене, тренировки и групови активности, както и провеждането на регулярна база на различни физически занимания. В рамките на инициативата Kaufland дава възможност на най-смелите служители да постигнат истински мечтаната форма с предизвикателството K-Fit Challenge, в което получават подкрепата на професионални треньори, специалисти по хранене и психолози.

За Kaufland България

Kaufland България е лидер в сектора на модерната търговия у нас с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7 500 служители. Шест поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute. От началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от повече от 70 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. Компанията заслужи и наградата Любим международен работодател от единствената изцяло потребителска класация My Love Marks.

