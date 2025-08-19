Ковачки изглежда понесе финансов удар от съда заради ТЕЦ "Марица изток 2"

Застраховката срещу пожар и други бедствия, която сключва ТЕЦ "Марица изток 2", вече няма да се прави от "ОЗК Застраховане". Акционерното дружество е свързвано от години с бизнесмена Христо Ковачки. Компанията обжалва решението на КЗК, но загуби и делото и пред Върховния администативен съд (ВАС).

Още: BIRD: Фирма от холдинга на Ковачки е застраховала депутатските коли и жилища

От ОЗК са поискали спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, но съдът се съгласява с КЗК, че спирането би оказало негативно въздействие върху ТЕЦ-а и неговите служители. Ако няма застраховка, то ТЕЦ-ът ще трябва да спре да работи. "Правилно КЗК е приела, че последиците от спирането на процедурата се бъдат неблагоприятни за възложителя и обществото. Интересът на възложителя изисква продължаване на процедурата с оглед приключване на дейностите в нейния обхват. В случая това съвпада и с обществения интерес, презумиран от закона. С оглед предмета на дейност на възложителя, структуроопределящата му роля в енергийната система на страната и нейната енергийна сигурност, всяко настъпило застрахователно събитие от категорията на процесните ( пожар или друго природно бедствие) е с потенциал да предизвика сериозни неблагоприятни последици за възложителя и обществото", пише в съдебното решение.

Интересите в българската енергетика

Във ВАС все още е друга ключова жалба, също свързвана с Христо Ковачки, напомня разследващият сайт Bird.bg в публикация в своята страница във Facebook. Става въпрос за обществена поръчка за газохранилището Чирен – и там има компания, свързвана с Ковачки ("СА.И.Е"), която е част от обединението "Дивиком Тексас Дрилинг 2025", което загуби пред КЗК що се отнася до прокарването на газови сондажи.

С "Чирен" се зае и европрокуратурата, след като наяве излязоха скандални данни какво се случва с разширението на газохранилището. Одиторът Велко Пеев е уволнен след като констатира в одит за разширението на ключовия енергиен обект "сериозни индикатори за измама" (негови думи). Официалната причина да не продължи да работи на поста е отказ за достъп до класифицирана информация. Самият Пеев сподели, че му е бил оказван 10-месечен натиск след завършването на одита – Още: Натиск от ДАНС заради разкрития за "Чирен": Говори уволненият одитор на "Булгартрансгаз" (ВИДЕО)

Защо Европейската прокуратуа се захвана с „Чирен“? По думите на министъра на енергетиката Жечо Станков, причината е смяна на технологиите. Станков обаче каза и, че не можел да смени ръководството на „Булгартрансгаз“ заради кашата – Надзорният съвет на дружеството имал тези правомощия – Още: Жечо Станков каза защо европрокуратурата разследва “Чирен“